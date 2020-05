Reiteran importancia del distanciamiento social

«Si corriéramos por miedo, los hospitales estarían vacíos», afirma la médico internista Joanna Chávez, quien labora en el servicio de urgencias del HGE

Tras enviar el mensaje a sus papás de que pronto estarán juntos, Joanna Chávez Ochoa, quien se desempeña como jefa de Urgencias del Hospital General del Estado (HGE) aceptó sentir miedo al atender a pacientes con Covid-19, sin embargo dijo que espera que en unos meses tanto ella como sus compañeros se sientan orgullosos de la atención brindada a los sonorenses durante esta contingencia.

«Sí me da miedo morir pero es lo que tenemos que hacer (atender a los pacientes). Si todos corriéramos por miedo los hospitales estuvieran vacíos. A mis papás les diría que los quiero mucho, los extraño mucho y espero que no les pase nada», expresó la doctora.

La médico internista señaló que al pasar de los días y atender a más pacientes, la incertidumbre y el miedo es menor, por lo que mandó un agradecimiento al personal de Salud que no se ha rendido y buscan dar lo mejor de sí, para que la población afectada por el nuevo coronavirus recupere su salud.

«Gracias a Dios no tengo a mis familiares cerca y no tengo esa preocupación de poder infectarlos», agregó.

Chávez Ochoa declaró que en el tiempo que tiene ejerciendo, nunca había vivido algo como lo que está sucediendo a nivel mundial por el Covid-19, donde solo recuerda la pandemia por la influenza H1N1, que llegó a saturar hospitales pero no era un virus con tanta capacidad de infectar como este coronavirus.

Acatar recomendaciones

Aunado a esto, agradeció a las personas que ponen su granito de arena contra este nuevo virus acatando las recomendaciones de mantenerse en casa e hizo un llamado a quienes no se están quedando en casa, pues reiteró que el distanciamiento social es lo que logrará que no se saturen los servicios hospitalarios.

«Estamos haciendo lo que nos gusta para lo que estudiamos, sacar adelante a los pacientes y brindarles la atención que lleguen a necesitar. Esa es nuestra tarea de la parte médica, de parte de la población es que se queden en su casa, que acaten las medidas indicadas por nuestras autoridades», declaró.

Invitó a las personas que han agredido al personal médico a valorar y respetar la labor que realizan día a día, pues son quienes los que están atendido a las personas que requieren los servicios de salud.

«Entiendo que es parte del temor pero no creo que sea la solución, al contrario, nosotros sabemos las medidas para no transmitir el virus. Estás agrediendo a quien al final de cuentas si tú o tu hijo o tus familiares necesitan de atención, va a estar atendiéndolo a pasar del temor que podamos sentir», expresó.