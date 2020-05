Reiteran importancia de la sana distancia

Señala urgenciólogo que el paso por esta pandemia ha sido muy incierta, al ser un virus novedoso y que a Sonora ha llegado la pandemia desfasada en comparación de otros estados del País

Pasar todos juntos en familia el fin de año al haber superado esta difícil etapa de contingencia del Covid-19 que se está viviendo, es el deseo de Daniel Edgar Frías, quien junto a su esposa trabaja en el Hospital General de Guaymas. Señala que lo más sencillo para lograrlo es mantener sana distancia.

Daniel Edgar comentó que el paso por esta pandemia ha sido muy incierta, al ser un virus algo novedoso y en el caso de Sonora ha llegado la pandemia desfasada en comparación de otros estados del País.

Mencionó que el personal de salud en el hospital donde labora ha estado trabajando demasiado, con muy buena actitud y aunque se tiene bastante información, prevalece la incertidumbre sobre los tratamientos y los procesos diagnósticos.

Hay interés entre los compañeros, ya que es un universo completamente distinto al que tenían, esta situación surgió, dijo, a partir de noviembre del 2019 y es muy poco el tiempo para conocer el virus.

Reconoció sentir temor, por lo que ha tenido que realizar muchos cambios en su rutina, como el horario de alimentación, hábitos de higiene y sana distancia y, sobre todo, luchar con la gente que no acata las recomendaciones.

“Es tan sencillo cuidarse, sólo tenemos que lavarnos las manos frecuentemente, mantener la sana distancia y evitar salir si no es esencial, no cuesta, no genera gasto, nos están pidiendo un cuidado para nosotros mismos, entonces hay que acatarlo”, concluyó.