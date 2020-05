Registran comerciantes poca venta

Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, y ante la prohibición de las autoridades de Salud de realizar convivios que aglutinen más de 10 personas para evitar contagios, fueron pocas las carnicerías del Mercado Municipal que registraron ventas de carne para asar y menudo para celebrar a las mamás en su día.

De las poco más de 10 carnicerías que hay al interior del Mercado número Uno de Hermosillo, solo algunos registraron ventas de diferentes productos para preparar los tradicionales platillos para festejar a las mamás, pese a haber decenas de personas recorriendo los locales.

Aunque los precios de la carne varían en algunos locales para atraer a los clientes, no registraron mucha venta.

«Ha estado muy baja la venta por lo mismo de la contingencia en todos los locales, casi no hay gente y la que viene también se enoja porque no los dejan elegir la carne, pero pues no se puede por las medidas sanitarias», comentó una vendedora.

«Ha estado muy floja la venta, la gente no tiene dinero porque muchos no han podido trabajar por la contingencia», expresó un empleado de la carnicería Lucero.

Lo mismo ocurrió con las verdulerías que registraron poca venta este fin de semana.