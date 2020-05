Realizan monitoreo  para detectar coronavirus

Especialistas de la institución además de apoyar al Laboratorio Estatal de Salud con tecnología también realizan monitoreos ambientales

El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) monitorea el ambiente de las unidades de salud del estado, para tratar de identificar en superficies la presencia del coronavirus Covid – 19, informó Gerardo Álvarez Hernández.

En rueda de prensa, el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud del Estado, explicó que Cibnor tiene dos proyectos, uno es apoyar con tecnología al Laboratorio Estatal de Salud Pública y también se ha centrado en el monitoreo ambiental.

“Está tratando de identificar si en las superficies está la presencia del virus”, argumentó el funcionario estatal al subrayar que el trabajo es en conjunto con la Secretaría de Salud.

Precisó que en las superficies se detecta la carga viral que cuentan, es un trabajo importante para la salud pública, consideró el directivo.

Más de 50 colonias en Hermosillo

En más de 50 colonias en Hermosillo se registran casos del coronavirus Covid – 19, principalmente en noreste de la ciudad, debido que es el sector con densidad población más alta, dijo Álvarez Hernández.

El funcionario estatal aclaró que no se precisan nombres porque cuando se identifica las colonias la gente toma dos conductas, una es estigmatizarlas y señalarlas de forma inapropiada y otra es que piensan que no están en riesgo porque no viven ese sector.

“Hay una carga un poco mayor en el noreste de la ciudad de Hermosillo, ahí hay una mayor proporción, esperamos en algún momento del brote que en áreas con alta densidad poblacional como el noroeste de la ciudad se disparen los casos”, anotó.

Se esperan menos casos en la zona centro de la ciudad porque hay menos densidad poblacional, los terrenos de las colonias son más grandes, recalcó el directivo.