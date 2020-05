Rastrean autoridades basureros clandestinos

Continúan los operativos en la ciudad para la detección de basureros clandestinos y la quema de desechos que dañan el medioambiente, durante esta contingencia por el coronavirus.

Personal de Ecología Municipal y Servicios Públicos recorrieron el sector surponiente de la ciudad en atención a las denuncias recibidas de personas tirando basura donde se encontraba el antiguo basurón «Las Minitas», y otros predios cercanos.

El encargado de atención a denuncias del Ecología Municipal, Joel Alonso Zepeda Ibarra, y Manuel Cortez Bustamante, inspectores de Servicios Públicos, dijeron que continúan los recorridos coordinados para la detección, atención, notificaciones y en su caso sanciones a personas que lleven a cabo estas prácticas prohibidas.

Zepeda Ibarra comentó que en el sector surponiente de Hermosillo existen varios predios donde algunas personas se han dedicado a recibir toda clase de basura y escombro sin la autorización correspondiente, y que potencializan el riesgo de incendios, e incluso se convierten en combustible en hornos para ladrillos.

«La intención de estos operativos es visitar estos lugares, asentar en actas y en su caso aplicar la sanción correspondiente que va de las 20 a las 20 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA’s)», dijo.

Por su parte, el inspector de Servicios Públicos Municipales, Manuel Cortez Bustamante, señaló que combatir la formación de basureros clandestinos es un trabajo permanente de la dependencia, no solo porque representan un problema sanitario sino porque el riesgo que existe de incendios accidentales o provocados es muy elevada.

“Los operativos por parte de Servicios Públicos han sido constantes, todos los días los traemos, desde muy temprano hasta parte de la noche”, agregó.

Añadió que la multa para quien se le sorprenda arrojando desechos en lugares no autorizados, que no sea en los contenedores permanentes instalados en distintos puntos de la ciudad, equivale a 150 UMA’s.