Quiere Cruz Azul ser campeón del Clausura

El mediocampista Luis Romo dijo que no quieren que se anule el torneo y que les den el título porque iban encabezando la tabla de posiciones

El mediocampista Luis Romo aseguró en entrevista que no desea ganar el título del Clausura 2020 solo porque La Máquina iba líder hasta antes del parón por la pandemia del Covid-19, de suspenderse el torneo.

«No queremos que el torneo se anule porque uno trabaja para dar lo máximo en cada jornada y como quieras ya son varias fechas, entonces no nos gusta la idea de ser campeones así, lo primordial para nosotros es que el torneo se reanude donde se quedó y se pueda terminar de buena manera, con fechas dobles o como lo planteé la Liga», explicó Romo vía telefónica.

«Pero realmente no nos gustaría ni ser campeones de esta forma ni que el torneo se suspenda totalmente».

Por eso, los Celestes no aflojan el trabajo físico en casa, mantienen estrecha comunicación con el técnico Robert Dante Siboldi, quien les pide no distraerse del objetivo que tiene La Máquina.

«Que sigamos trabajando igual, que seamos conscientes que tenemos una gran responsabilidad de que el torneo se tiene que reanudar y tenemos que estar listos», apuntó.

«Entonces ese deseo de trascender, de lograr objetivos en Cruz Azul es el que nos mantiene ocupados».

Romo lo toma con calma y pide a la afición también mantenerse en su hogar, sabedora de que al volver, La Máquina dará todo por conseguir el título del Clausura 2020.

«Que estén tranquilos en casa, que sean conscientes que nosotros estamos trabajando para mantenernos en forma y que tenemos toda la ilusión de volver y lograr ese campeonato tan ansiado», agregó.