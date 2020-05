Protagoniza Madonna una gran fiesta

La famosas cantante celebra por el cumpleaños de uno de sus grandes amigos en compañía de otros y sin hacer caso a medidas de sanidad

Feliz de la vida la pasó Madonna este fin de semana en una fiesta de cumpleaños, sin hacer caso a las medidas de sanidad ante la pandemia del coronavirus COVID-19. En distintos portales de noticias se reporta acerca de la fiesta citada.

Madonna habría estado en una fiesta junto con al menos otras ocho personas, para festejar a su amigo Steve Klein, y no se respetaría ninguna distancia de seguridad.

Parte de la fiesta de cumpleaños del amigo de Madonna se retransmitió a través de plataformas como Zoom y en las imágenes se mira cómo ella abraza al cumpleañero.

La fiesta, al parecer, fue en casa de «La Reina del pop», donde la ha pasado ella en aislamiento en las recientes semanas junto a varios integrantes de su familia.

La famosa intérprete de temas como Chica material, Vogue y Crazy for you, no habría hecho caso de las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre la importancia de mantener una distancia de seguridad para prevenir nuevos contagios.

En días pasados, Madonna dijo a sus fans en redes sociales que habían encontrado anticuerpos del coronavirus en su sangre tras someterse a una prueba.

Y a manera de broma, la cantante dijo que estaba a punto de salir a la calle a respirar «aire contaminado».