Priva incertidumbre en América femenil

La estrechez de los calendarios futbolísticos debido al coronavirus está causando estragos en la mentalidad de las jugadoras del América femenil, según reconoció su entrenador Leonardo Cuéllar, en conferencia de prensa, debido a la incertidumbre sobre los cambios que puedan llegar en un periodo de transferencias que quizá no tenga margen de movimiento.

“Hay una gran inquietud, porque de regresar, prácticamente acabando el campeonato tendría que iniciar el siguiente. Entonces ya entran muchas inquietudes con lo de sus contratos, qué va a pasar, quién va a continuar, quién va a tener la oportunidad de buscar otros horizontes, entonces no es tan fácil tomar una decisión para nuestros directivos porque hay muchas cosas que deben ponerse en orden, entonces sí hay inquietud”, dijo a través de un video en vivo por Youtube.

El veterano timonel añadió que hay otros equipos que ya se han acercado a algunas de sus jugadoras para intentar ficharlas, aunque no mencionó los nombres.

No falta a la que ya le hayan hablado de algún otro equipo, no falta la que ya quiere confirmar que se va a quedar aquí, o la que siente que necesita un cambio, entonces sí hay demasiadas inquietudes, y todos los martes esperamos con ansiedad la junta de la liga para ver qué reporte nos da”, afirmó.

La Liga MX femenil quedó detenida aún con cinco partidos por disputarse en la décima jornada, incluyendo el América – Tigres. Para reanudar, el ex entrenador nacional teme que será amplio el ritual a seguir.

“Se va a tener que crear un protocolo desde traslado de casa al club, las que tuvieron la oportunidad de regresar con sus familias a los estados, chequeo médico, las pruebas para ver si no tienen alguna infección, la posible cuarentena a su llegada a la Ciudad de México porque ha habido un traslado, o sea, es mucho más complicado. Yo sé que hay una gran ansiedad y todos queremos a nuestro futbol de regreso pero eso es un proceso que no va a ser tan fácil”, apuntó.

La buena noticia para las Águilas de Leo Cuéllar es que de las diez lesionadas que llegó a tener antes del parón, únicamente serán tres las que no podrían volver al campo cuando termine la cuarentena: Elisa Santos, Dayana Cazarez y Viviana Michel, que seguirán trabajando en sus respectivas rehabilitaciones.