Premian a ganadores de concurso de video «En Casa nada me Pasa»

El Ayuntamiento de Hermosillo, a través de personal de la Dirección de Transformación Social del Ayuntamiento, entregó las tabletas electrónicas a los ganadores del concurso de video » En Casa Nada me Pasa”, organizado con el objetivo de fomentar la creatividad y la interacción de los niños en el hogar durante esta contingencia sanitaria.

El titilar de la dependencia, Edgar Hiram Sallard, dijo que se cumplió el objetivo de la convocatoria, que fue crear un espacio para que niñas, niños y adolescentes expresaran de forma divertida y creativa opciones constructivas de utilizar el tiempo de resguardo en casa establecido por las autoridades de salud.

“Al final de cuentas se trata de que los niños estén en actividad haciendo cosas creativas y se sigan resguardando, ese es el llamado, esa es la invitación porque todavía no pasa este tema de la pandemia”, expresó.

En este concurso participaron niños, niñas y adolescentes entre los 12 y 17 años, quienes realizaron un video con un tiempo de duración no mayor a 90 segundos en el que propusieron actividades entretenidas para aprovechar el tiempo de resguardo preventivo por la pandemia del coronavirus, ya sea tutoriales, juegos de mesa, actividades físicas o artísticas, sugerencias de libros o películas, entre otras.

El ganador del primer lugar fue Mika Arath Alvizo Sustaita; el segundo lo obtuvieron los hermanos Francisco Alejandro y Paula Andrea Acosta Fernández del Castillo; y Fernanda Michel y Kenya Marlene Meraz Trujillo lograron el tercero, mientras que la cuarto posición fue para Hilario Itzae Córdova Sainz, quienes recibieron el premio en su domicilio de manos del funcionario.