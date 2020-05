Posponen ceremonia del Salón de la Fama 2020

El Salón de la Fama del Basquetbol vio sus mejores planes derribados por el coronavirus.

Jerry Colangelo, presidente de la Junta de Gobernadores del Salón, le dijo a ESPN el miércoles que las ceremonias de consagración para la clase de 2020, una de las alineaciones con más estrellas que incluye a Tim Duncan, Kevin Garnett y el difunto Kobe Bryant, se trasladaron a la primavera de 2021.

Colangelo dijo que las fechas originales del fin de semana de consagración, del 28 al 30 de agosto, y las fechas alternativas propuestas del 10 al 12 de octubre simplemente no eran factibles a la luz de la pandemia de coronavirus que ha matado a más de 100,000 en Estados Unidos. La junta de gobernadores se reunirá el 10 de junio, dijo, para analizar as fechas de primavera.

«Definitivamente estamos cancelando», dijo Colangelo. «Será el primer trimestre del próximo año. Nos reuniremos en un par de semanas y analizaremos las opciones de cómo, cuándo y dónde».

El Salón esperaba su brillante clase 2020, que también incluye al ex entrenador de los Houston Rockets, Rudy Tomjanovich, 10 veces All-Star de la WNBA y cuatro veces medallista de oro olímpico, Tamika Catchings, el entrenador de baloncesto femenino de Baylor, Kim Mulkey, la entrenadora de baloncesto femenino de Bentley College, Barbara Stevens, el ex ejecutivo de la FIBA ​​y del COI, Patrick Baumann, y el ex entrenador universitario Eddie Sutton, quien murió el 23 de mayo.

El Salón cerró a principios de febrero para completar las renovaciones y planeaba volver a abrir el 25 de marzo, pero debido a la pandemia, sus puertas han permanecido cerradas.

El plan original requería una celebración del viernes en Mohegan Sun, un casino en Uncasville, Connecticut, donde los anillos y las chaquetas del Salón de la Fama se habrían presentado a los inducidos. La ceremonia de consagración real estaba programada para celebrarse en Springfield el sábado 29 de agosto en el Symphony Hall, que tiene una capacidad de 2 mil 611 asientos.

Colangelo dijo que los funcionarios del Salón de la Fama consideraron trasladar la ceremonia de consagración del Symphony Hall al MassMutual Center en Springfield, que puede albergar a 8 mil 319 personas, con fines de distanciamiento social, pero finalmente decidieron adelantar la fecha varios meses.

Enfatizó que habrá ceremonias separadas para la clase de 2020 y la clase de 2021, a pesar de que ambos eventos se llevarán a cabo en el año calendario 2021. «No los combinaremos», dijo. «La clase de 2020 es una clase muy especial y merece su propia celebración».