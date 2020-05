Por mi mamá llegué a ser un Yanqui: Aaron Judge

El jardinero derecho de los Yanquis, reconoció el papel de su madre, quien ha sido parte fundamental en todas las decisiones de su carrera en el beisbol de las Grandes Ligas.

El jardinero derecho de los Yanquis de Nueva York, AaronJudge, reconoció el papel de su madre, Patty, quien ha sido parte fundamental en todas las decisiones de su carrera como pelotero en el beisbol de las Grandes Ligas, en el Día de las Madres, que se festejó este domingo simultáneamente en México y Estados Unidos.

El “Señor Juez” aseguró que su mamá es la principal razón por la cual se convirtió en un jugador estelar de los Mulos de Manhattan, debido a que le inculcó valores que le permitieron saber cómo tratar a las personas y dar el extra en cada partido.

“Sé que no sería un Yanqui de no ser por mi mamá. La educación que me dio al crecer, para reconocer lo que es bueno o malo, saber cómo tratar a las personas y cómo dar ese extra en mi trabajo, todo eso. Ella moldeó todo lo que soy hoy en día”, destacó Judge.

El jardinero de 28 años agradeció la disciplina que le inculcaron sus padres durante su infancia y aseguró que, a pesar de ser un hijo adoptado, la disciplina del estudio y la constancia fueron las constantes en su educación; ya que ellos se dedicaron a la docencia.

Judge recordó los momentos en que sus mentores le prohibían salir a jugar hasta acabar con todas sus tareas y sus estudios.

“Me ayudó a buscar siempre vivir a un nivel más alto. Querían que siempre pusiera por delante mi educación y luego lo demás. Si hacía planes, apegarme a ellos. Asegurarme de ser organizado y no dejar pasar nada. Realmente aprecio lo que hicieron por mí”, concluyó el miembro de los Bombarderos del Bronx