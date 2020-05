Podrían cambiar sede del Abierto Mexicano de tenis

Las obras de construcción de la Arena Mía fueron detenidas debido a la pandemia de coronavirus y el certamen puede tener nueva sede

El Abierto Mexicano de Tenis fue el último certamen de la ATP que se disputó (junto con Santiago y Dubai), antes de que se detuviera la actividad del circuito por el coronavirus.

Durante la edición 2020, en la que quedó campeón Rafael Nadal, se presentó la nueva casa del certamen acapulqueño, Arena Mía , que en teoría reemplazará al Princess a partir de 2021.

Desafortunadamente el coronavirus podría afectar los planes de la organización puesto que la semana pasada, Mextenis recibió la notificación de que la obra había sido detenida.

De tal forma la sede del Abierto Mexicano 2021 es incierta y se conocerá una vez que se reanude la construcción.

«En cuanto se reanude nos daremos 15 días para que los expertos, los que saben de construcción, nos digan si es viable terminar o no. Lo que sí está muy claro es que no queremos llegar a un estadio completo pero que afuera todo esté temporal o a medias tintas porque no va a funcionar.

«Nuestro peor escenario, que en realidad no es peor, es muy bueno, es jugar donde hemos jugado los últimos 20 años”, expresó Raúl Zurutuza, director de Mextenis.

Pero más allá de la sede del torneo mexicano, el mandatario del tenis mencionó que el deporte blanco se verá más afectado que otros por la pandemia debido a que cerca del 50% de los ingresos dependen del boletaje y la asistencia al estadio. Los derechos de transmisión de un evento como el Abierto de Acapulco, no se acercan ni remotamente a los del fútbol por ejemplo.

«Es importante seguir teniendo estadios llenos porque es la única manera que puede subsistir el deporte.

«La nueva realidad tendrá que ser con medidas sanitarias, acostumbraros a estar con cubreboca un buen rato, no lo sé pero en lo personal no veo el deporte profesional siendo exitoso sin público. Puede funcionar al principio, sí, porque es una necesidad arrancar, pero permanentemente sería imposible que subsistan”, concluyó Zurutuza.