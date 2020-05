Planea JG Castro selección de beisbol para el Clásico Mundial 2021 y los JO

El manager de la selección mexicana no descarta un llamado como coach a Benjamín Gil

A casi 10 meses de que arranque el Clásico Mundial de Beisbol 2021, el manager de la selección mexicana Juan Gabriel Castro dijo que el tricolor tiene equipo para pelear las finales y eventualmente ganar el campeonato, así como medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio.

También habló de la posibilidad de integrar a Adrián González como jugador y a Benjamín Gil como coach.

¿Cómo está actualmente la situación con los Phillies de Filadelfia y tu contrato para la temporada 2020 de Grandes Ligas?

“Ya tenemos más de un mes en casa (Arizona), estoy como coach de infield y en constante comunicación con la directiva. Ellos mismos nos dan una idea de lo que está pasando con la posible temporada este año y sólo es esperar a que se tome una decisión, ojalá sea pronto para que el beisbol regrese porque ya nos hace falta a todos”.

Para el próximo año con el Clásico Mundial y los Juegos Olímpicos. ¿Cómo vas a conformar el cuerpo técnico de los dos rosters? porque son dos eventos diferentes y yo te pregunto si has pensado en llamar a Benjamín Gil para integrarlo de coach al cuerpo técnico.

“Bueno, el Torneo más cercano sería el Clásico Mundial y para los dos eventos hay un Comité Técnico que nos ayuda a tomar una mejor decisión. En realidad para los Juegos Olímpicos me gustaría llevar al mismo cuerpo técnico que la verdad es muy eficiente y para el Clásico no se ha hablado, aunque me gustaría llevar al mismo cuerpo técnico te voy a ser honesto porque trabajamos muy bien en conjunto.

“Sobre la pregunta de Benjamín Gil, sería cuestión de revisar muy bien cómo estará la cuestión del cuerpo técnico, no sé todavía cuántos vamos a poder tener, si van a ser 7, 8 ó 9 (integrantes)….Si hay espacio disponible yo creo que Benjamín Gil se merece estar ahí y me gustaría tenerlo conmigo de coach de banca o asistente del coach de banca, no sé, pero son preguntas que ahorita no tienen respuestas porque no tengo idea de cuántas personas podemos tener en el equipo para el Clásico Mundial 2021”.

En cuestión del cuerpo técnico podrías repetir a varios integrantes en los dos eventos, pero ya en los rosters serían dos equipos muy distintos porque en el Clásico Mundial estaríamos hablando posiblemente de varios bigleaguers mexicanos.

“Si, son diferentes reglas y como sabes en el Clásico Mundial pueden participar varios ligamayoristas del roster de 26, lo cual no se pudo hacer por ejemplo en el Premier 12 salvo jugadores del roster de los 40. Definitivamente eso ya cambia el equipo, cambia el escenario de poder incluir a varios mexicanos que están en las Grandes Ligas”.

¿Crees que México pueda ser campeón del Clásico Mundial o ves lejana esa posibilidad?

“Como todos sabemos, mucha gente dice que el beisbol es el mismo en todos lados, pero no es el mismo. Creo que México poco a poco ha ido mejorando su calidad en los torneos que se ha participado en los últimos años y yo pienso que México está muy cerca de estar ahí entre los finalistas de un Clásico Mundial y por qué no, poder ganarlo.

“Sabemos que hay muchas potencias que son muy grandes en el beisbol, pero creo que México también puede hacer muchas cosas y lo más importante de nosotros es la preparación. Tenemos que prepararnos lo mejor posible en todos los aspectos, no sólo en lo físico sino también en la estrategia y en información para poder competir y tener la oportunidad”.