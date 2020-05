Piden cautela para reabrir industrias

Se debe hacer un plan de reactivación económica gradual en Sonora y no de manera extrema para no poner en riesgo la salud de la gente en esta contingencia sanitaria, puntualizó Javier Villarreal Gámez.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora, señaló la posibilidad de reactivar el sector maquilador en los próximos días como parte del plan de reactivación económica de la entidad.

«Nosotros consideramos que se debe analizar de manera tripartita cuando menos, es decir, gobierno en su expresión de salud, economía, trabajo, el sector empresarial, el obrero y académico o científico, para ver todas las variables», dijo.

«No nos oponemos a que se reactive la industria en la entidad, afirmó el dirigente de la CTM Sonora, siempre y cuando les permitan participar en la toma de decisiones, ya que existen sectores con diferentes grados de riesgo, como el sector minero, aeroespacial, automotriz y la industria maquiladora, donde se tendría que hacer una aplicación diferenciada de criterios.

«Hay que hacer un plan de reactivación y se revisen pero en una actitud no extrema, sino a una gradualidad inteligente, estratégica e incluyente, que se escuchen todas las voces y es lo que no ha sucedido.

«Necesitamos que haya comunicación entre todos los actores empezando por el Gobierno», enfatizó.

Villarreal Gámez comentó que actualmente están operando 50 maquiladoras no esenciales, sin cumplir con los requisitos necesarios de protección sanitaria y otras esenciales que tampoco están cumpliendo con las medidas preventivas de salud, como el caso de Nogales.