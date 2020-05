Piden abstenerse de acudir a espacios deportivos

El director del Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo, Ramón Darío Noriega Véjar, exhortó a los deportistas y ciudadanos a no utilizar los espacios deportivos hasta que las autoridades de Salud lo determinen y evitar contagios por Covid-19.

Desde el pasado 16 de marzo que se presentó el primer caso de coronavirus en la entidad, se suspendieron las actividades deportivas y cerraron los espacios deportivos que administra dicha dependencia hasta la fecha.

En ese sentido, el titular del Instituto hizo un llamado a la comunidad deportiva de Hermosillo a quedarse en casa y buscar otras opciones para hacer ejercicio o practicar alguna actividad física de manera individual, para evitar aglomeraciones de personas, ante el aumento de casos por Covid-19 en el municipio.

Noriega Véjar precisó que en Hermosillo hay 280 espacios deportivos administrados por el Ayuntamiento, pero no todos tienen cerco u otra forma de seguridad, como sí lo tienen los campos Nacameri, Verbena, el Gimnasio Gallo Estrada y el Club Oasis, por lo que reiteró el llamado a mi hacer uso de esos lugares durante esta pandemia.

«Invitamos a la comunidad a no hacer ninguna actividad deportiva, a las ligas también que lo conforman para que esperen un poco más. Estamos esperando instrucciones del sector salud para poder regresar a la normalidad, pero, por lo pronto, sí que esperen un poco más, vale más cuidarse», dijo el funcionario.