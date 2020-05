Piden a la población a seguir las recomendaciones

El temor más grande para Susana Almaguer Rosales durante esta pandemia por Covid-19, es que sus padres, quienes son adultos mayores, se contagien del virus y no les pueda brindar atención o la posibilidad de contar con un ventilador si el sistema de salud colapsa.

La médico urgencióloga del Hospital General del Estado (HGE) aseguró que contagiarse ella de la enfermedad no es su temor, pero sí que sus padres u otro miembro de su familia sufran por el nuevo Coronavirus.

Llama a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades de salud para evitar el contagio por el nuevo coronavirus

«Que el sistema no se sature es lo que ruego todos los días, que si mis papás se llegan a enfermar, puedan recibir atención de calidad como ellos y todos los sonorenses se merecen», declaró.

Dijo que lo que más extraña al estar en aislamiento social es no ver a su familia y amigos, además de las actividades que solía realizar en sus tiempos libres, como el acudir al cine.

«Han sido muy difíciles las medidas de aislamiento, no ver a nuestras familias, en mi caso somos una familia muy unida, el no vernos si pesa. Esperemos que esto se vaya modificando con la respuesta de la población», apuntó.

Su único deseo para esta Navidad, aunque aún faltan algunos meses, es que las festividades se puedan llevar en familia, unidos, sin importar lo cosas materiales, porque lo primordial es el amor familiar.

«El mundo está cambiando, cambia y lo hace uno en retrospectiva y valorar lo que teníamos antes y lo que ahorita no tenemos por el aislamiento social», expresó.

Susana llamó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades de salud para evitar el contagio por el nuevo coronavirus, ya que en Sonora existe un alto porcentaje de personas con hipertensión, diabetes y sobrepeso, quienes son más propensos a padecer complicaciones por el Covid-19.

«Es muy factible que llegue el momento donde no sabremos a quién dar prioridad para el uso del ventilador. No es nada más la labor del médico, es muy preocupante que las personas no acaten el distanciamiento social», comentó.