Pide Lila Downs «no ser tan incrédulos»

«Somos un poco retadores los mexicanos, queremos ver sangre y si no hay no creemos», expresó desde su confinamiento en Oaxaca

La cantante Lila Downs pidió «no ser tan incrédulos» a la gente que aún no cree en el coronavirus o Covid-19: «somos un poco retadores los mexicanos, queremos ver sangre y si no hay no creemos «.

En entrevista, la cantante expresó: «Se entiende (que no se crea), es parte de nuestro carácter y qué triste que te tengas que enfrentar a ver que tu propia familia lo esté sufriendo para que creas… Hay que tomar en cuenta que hay que respetar a los que sí nos ha afectado de cerca y no ser tan incrédulos por una parte, pero es parte de nuestro carácter».

Downs, quien se encuentra en su casa en Oaxaca, recordó que le ha tocado ver los «dos lados de la moneda» de la enfermedad Covid-19 pues amistades suyas en Nueva York con el virus se han recuperado pero también están casos difíciles como el de su primo Óscar Sánchez que falleció a causa del coronavirus.

«Tenemos amistades en Nueva York que han pasado por el Covid-19 y siguen bien gracias a Dios, también hay casos muy difíciles como este familiar médico mío que perdió la vida por el Covid-19. Entonces están estos dos lados dramáticos de nuestra vida ahorita y seguir adelante, en mi caso componiendo más sobre estas experiencias», comentó.