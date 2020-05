Pide Klopp acostumbrarse a jugar sin público

Luego de que la vuelta de la Bundesliga generara varias dudas e inconformidades por las medidas precautorias tomadas, el técnico alemán del Liverpool, Jurgen Klopp, comentó que los jugadores deben acostumbrarse a los “estadios vacíos” y seguir todas las normas que la Liga les pida.

Klopp cuestionó a las personalidades que se han quejado por las nuevas reglas de no poder celebrar goles y no tener a las aficiones presentes, recordándoles que todos los futbolistas iniciaron en su momento a jugar sin público.

«Todos comenzamos a jugar al fútbol sin público, en los juveniles, y aprendimos a amar el juego no sólo por el ambiente en los estadios. Tenemos que acostumbrarnos a los estadios vacíos. Sabemos que será así durante unos meses. Que sean pocos. Aun así, no significa que el fútbol no sea un juego maravilloso», dijo Klopp en declaraciones a la BBC.

El técnico del Liverpool también fue abordado por todas las incertidumbres que giran en torno al regreso a las acciones de la Premier League, señalando que a pesar de que no hay una fecha concreta, espera que puedan sellar la consecución del título de liga, pues solo le restan ganar dos encuentros.

«Todos tendremos el mismo tiempo de preparación. Estaremos en la mejor forma posible cuando todo vuelva», añadió Klopp, que fue sincero dada la enorme ventaja que tienen con el Manchester City (25 puntos). «No necesitamos nuestro mejor momento para ganar la Premier. Lo que sí tenemos que hacer es estar lo mejor posible», admitió.

Otra cuestión que Klopp revela extrañar al máximo, es el trato con sus jugadores, a quiénes dice “extrañar muchísimo”, aunque ha podido estar en contacto con ellos a través de videollamada: «Nos hemos visto muy a menudo, pero no es lo mismo», zanjó el técnico del Liverpool.