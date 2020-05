Pararán labores de recolección de basura

El próximo martes 5 de mayo que se conmemora la Batalla de Puebla no habrá servicio de recolección de basura, informó Norberto Barraza Almazán.

El titular de la dependencia municipal dijo que ese día toca al sector sur de Hermosillo, donde son aproximadamente 346 colonias con alrededor de 92 mil casas, pero no pasará el camión recolector por ser los días de mayor riesgo de contagio del Covid-19.

«Les pedimos a las familias que por favor no vayan a sacar su basura porque hemos decidido que en ese día no salgan los trabajadores por estar en los días de mayor riesgo de contagio de coronavirus», dijo.

Barraza Almazán comentó que las rutas de las colonias donde se realiza el proceso de separación de residuos si se va a trabajar, debido a que toca recolectar lo orgánico que sólo se realiza una vez a la semana por lo que es necesario pasar a recogerlo; también a no prestarse el servicio ese día considerado festivo, ayudan a las finanzas del Ayuntamiento al no tener que pagar tiempo extras.

El funcionario añadió que las familias pueden llevar sus residuos cualquier día de la semana a los contenedores instalados de manera permanente en la ciudad y que se ubican en las antiguas instalaciones de VH Plaza Sur; en la explanada del estadio Héctor Espino y en el Panteón Yáñez.