Niega «El Chepo interés en Renato Ibarra

El director técnico de Diablos Rojos del Toluca, José Manuel de la Torre, negó que su equipo este en negociaciones o incluso medite la posibilidad de adquirir para la siguiente temporada al ecuatoriano Renato Ibarra, quien, por problemas con la justicia, quedó desvinculado de Águilas del América.

Yo no tengo esa información directamente de mi directiva. No me gusta opinar sobre cosas que no tengo conocimiento, que no tengo información porque se vuelven rumores y se vuelven un montón de cosas que no nos llevan a ningún lugar”, declaró a ESPN.

Con respecto al retorno de la Liga MX, el “Chepo” señaló que lo mejor será tener paciencia, resguardarse en casa y esperar a que los directivos se coordinen con las autoridades de salud para que permitan el regreso de la actividad deportiva.

Lo principal es esperar, es darte cuenta que no está en nuestras manos y te tienes que adaptar a estas circunstancias; eso es lo principal, tener esa paciencia para volver fuertes.”

Asimismo, el ex estratega de la selección mexicana indicó que no está a favor de que el Ascenso MX haya desaparecido, sin embargo, espera que esta decisión se haya tomado evaluando todos los aspectos, tanto positivos como negativos.

Lo ideal siempre es que haya una competencia, que haya esta situación de que deportivamente accedas a una división y tengas el descenso, pero creo que si han tomado estas decisiones las hicieron en conjunto y han sido por las mismas circunstancias que se están viviendo y es una forma de reestructurar nuestra liga de ascenso”, finalizó.