Nace bebé de Sherlyn

La actriz, dio a conocer la información a través de un video que difundió en redes sociales

Sherlyn anunció el nacimiento de su primer hijo, a través de un mensaje en sus redes sociales, que compartió este domingo.

«Este video se los grabo la noche antes de irme al hospital», dice en el clip de tres minutos de duración.

«Estoy muy feliz, nerviosa y emocionada de esta etapa que viene y antes de irme a dormir, quiero darles las gracias porque este embarazo ha sido todo lo maravilloso que ha sido en gran parte por el apoyo, la atención, los consejos que han tenido para conmigo y con André, a lo largo de estos nueve meses», escribió la actriz.

La mañana de este domingo, la actriz editó la descripción al pie del video publicado una noche antes del parto.

«Ya nació André, a nombre de André y mío, ¡gracias! Ya está aquí mi hijo».

Durante todo el proceso de su embarazo, Sherlyn ha tenido al tanto a sus fans, compartiendo las imágenes de sus nueve meses.

«Gracias por hacerme sentir que no solamente soy una persona que ven en la tele o en el teatro, si no que hemos hecho una comunidad que se ha vuelto familia», señaló; además, también aprovechó para agradecer a quien la atacó por la forma en la que tuvo a André.

«Quiero darle las gracias también a toda esa gente que han tenido opiniones que no han sido positivas respecto a mi familia, porque André y yo somos una familia monoparental; de pronto a algunos que han tenido la mente cuadrada, les ha costado pensar en global, gracias porque nos han demostrado que todavía hay muchas cosas que cambiar».

En el video aseguró que la máxima lección que le dejó su embarazo es que sueños hay que ir y perseguirlos, independientemente si es de la forma bien vista o de la forma mal vista, la única forma correcta es en la que se hacen las cosas con amor.

«Espero que me sigan acompañando en este proceso mágico que se viene, que es esta etapa de ver crecer a este ser tan maravilloso que es nuestro bebé, nos va a tocar verlo crecer, desarrollarse y ser feliz», agregó para concluir.