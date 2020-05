Mueren otras cuatro persona por Covid-19

Tras reiterar que en Sonora continúa la emergencia sanitaria, autoridades de la Secretaría de Salud informaron sobre el deceso de otras cuatro personas por Covid-19, así como del registro de 130 casos nuevos en el territorio sonorense, con los cuales se acumulan un total de dos mil 284 contagiados.

En el reporte presentado la noche de este sábado, Enrique Clausen Iberri anunció el fallecimiento de cuatro hombres que contrajeron el coronavirus en Sonora, con los cuales ya suman 177 decesos.

Informó que de las víctimas mortales, dos eran de Cajeme, uno de Hermosillo y uno de Navojoa, mismos que tenían entre 51 y 77 años de edad; comenzaron con síntomas entre el 11 y el 21 de mayo y perdieron la vida entre el 27 y 29 de dicho mes.

Explicó que los contagios más recientes se presentaron en 67 mujeres y 63 hombres desde 14 hasta 83 años; 58 pertenecen a Hermosillo; 28 a San Luis Río Colorado; 26 a Cajeme; cuatro a Cananea; tres a Agua Prieta; tres a Guaymas; dos a Magdalena; dos a Navojoa, uno a Puerto Peñasco; uno a Bavispe, uno a Plutarco Elías Calles y uno a Nogales.

Asimismo, el secretario de Salud indicó que detectaron dicha enfermedad en otra mujer embarazada, residente de Hermosillo, quien presenta un cuadro leve y se recupera en su hogar, aunque con está suman 20 féminas en estado de gestación infectadas.

Ante dicha situación, reiteró el llamado a la población sonorense para que acaten las recomendaciones emitidas y se mantengan en sus casas para evitar que se incremente la propagación del virus.

“Aún no hemos salido de la emergencia sanitaria, debemos continuar extremando las medidas de seguridad para proteger tu salud, acatando los protocolos establecidos, porque la contingencia no ha terminado, los contagios siguen creciendo, las hospitalizaciones van en aumento y las muertes no han parado”, concluyo.