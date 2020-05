Motiva conferencista a estudiantes del Cobach

Karla Wheelock, primera mexicana en ascender al Everest, puntualiza que lo importante no es el éxito, sino pensar en ayudar, uando quieres conquistar la montaña

Con la conferencia en línea “¿Qué tan alto quieres llegar?” la alpinista mexicana, Karla Susana Wheelock Aguayo, considerada como la primera mujer latinoamericana en ascender a la cumbre del Everest por la cara norte, compartió su experiencia en la cima.

La también emprendedora social, empresaria y comunicadora, a través de una conferencia virtual, dijo a docentes, alumnos, madres y padres familia del Cobach y población en general que lo importante no es el éxito, sino pensar en ayudar, cuando quieres conquistar la montaña.

“Hace 21 años, a punto de alcanzar la cima de la montaña más alta del mundo, a mi compañero se le olvidó la cuerda con la que teníamos que subir la última pared de la montaña, ahí me di cuenta, que para llegar a lo más alto, y ocurre en todos los ambientes de la vida, siempre hay que preguntar al otro, ¿en qué te ayudo?”, expresó Wheelock Aguayo.

Al considerar que en la pandemia que hoy se vive por el Covid-19 se tiene que aprender a ser más solidarios y empáticos, ya que todo lo que está ocurriendo es un completo cambio de paradigmas que dejará una serie de aprendizajes para la supervivencia.

“Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia montaña por conquistar. Hay días de vientos fuertes, soleados y noches de frío extremo, pero aun así, en medio de todas las dificultades, estamos obligados a aprender de lo que nos deja la montaña. No todo es ganar, es aprender, es levantarte, ahí está la fuerza del ser humano”, expresó.

En 2005, Karla se convirtió en la primera mujer iberoamericana en alcanzar la cima más alta de cada continente, las 7 Cumbres, y en 1999 obtuvo la remarcable primicia latinoamericana de coronar la cumbre del Monte Everest por la vertiente norte.

Karla ha trabajado en distintas instituciones públicas como la Presidencia de la República, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el Instituto Nacional de la Mujer, así como en el sector privado.

Es autora de varios libros, entre ellos destacan “El Tercer Polo; Ascensión al Everest”, “Las 7 Cumbres”, “10 hábitos de la mujer empoderada” y es ganadora de múltiples premios y reconocimientos por su trayectoria deportiva.

En los últimos años, ha impulsado varios proyectos, entre los que destacan: Mi cumbre, Mi decisión y las expediciones de Jóvenes Líderes Mexicanos a la Antártica, gracias a los cuales se han graduado más de 60 niños como Líderes Éticos Sustentables.