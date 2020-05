Modifican sus rutinas trabajadores de la salud

Como su mayor miedo y lo peor que pudiera pasarle, señaló Elvis Bernardo Posada Encinas, sería contraer el Covid-19 y contagiar a algún miembro de su familia.

El jefe de seguridad hospitalaria y protección civil del Hospital General del Estado comentó que este sentimiento prevalece en la mayoría de sus compañeros que están laborando en el nosocomio, aún cuando está llevando a la práctica todas las medidas de protección para no contraer el virus.

«El mayor miedo yo creo que es el contagio de nuestros familiares cercanos, ya sean hijos, padres, hermanos, es el mayor miedo que tengo. Es lo peor que le puede pasar a uno porque no queremos que suceda, no queremos a nadie contagiado», aseveró.

Bernardo compartió que a raíz de la presencia del Covid-19, lo que más ha cambiado en su rutina diaria es la cercanía con su familia, ya que realizan el distanciamiento social como medida de prevención.

El también paramédico de profesión mencionó que le pide a diario a Dios por su familia, por su bien, por su salud y si no pudiera regresar a casa durante la contingencia les diría que muy pronto volverán a estar juntos.

«Que no se pongan tristes, que por lo pronto no los voy a poder procurar como siempre. Le pido a Dios por mi familia, les diría que los quiero mucho», externó.

En cuanto a las personas que agreden al personal de salud por miedo a contraer el nuevo Coronavirus, consideró que este tipo de acciones no tiene justificación, pues ellos solo se encargan de ayudarlos y no de perjudicarlos.

«Estas personas que han tenido agresiones a compañeros creo que no hay justificación para tal, la información que ellos puedan tener, de cómo se está llevando esta contingencia tal vez es escasa y por eso no entienden que realmente el personal de salud se encarga de ayudarlos y no de perjudicarlos», agregó.