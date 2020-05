Limitarán a 25 pasajeros por camión urbano

Se pretende cumplir con las medidas del Consejo Estatal de Salud, dijo el director del Transporte, Carlos Morales Buelna

En cumplimiento de las medidas que el Consejo Estatal de Salud emite ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, cada unidad de transporte urbano solo podrá llevar a bordo a 25 pasajeros, indicó Carlos Morales Buelna.

El director general de Transporte en Sonora dijo que, atendiendo las recomendaciones en estos momentos, considerados como el periodo más crítico de la pandemia, y a fin de contener la propagación del Covid-19, en los camiones solo irán 25 personas sentadas y con cubrebocas.

“Hacemos un llamado a la sensibilidad de los usuarios a que no utilicen el transporte público si no es necesario, y en caso de que no tengan otra opción a abordar una unidad responsablemente”, recalcó.

Morales Buelna informó que el transporte público es considerado un importante foco de propagación de contagios, por ello se exhorta a los usuarios a hacer uso responsable, y sólo utilizarlo para lo esencial.

“Se recomendó el estricto uso y en todo momento, de cubrebocas en operadores y usuarios, de tal manera que los choferes pueden negar el servicio a quien no lo porte”, manifestó.

El funcionario estatal señaló que como estrategia se aumentó la flota vehicular en un 25 por ciento en Hermosillo.

Indicó que para vigilancia de estas disposiciones, se cuenta con inspectores de las diferentes delegaciones de Transporte en el estado, que mantienen como permanentes operativos de supervisión. El funcionario estatal puso a disposición del público el whatsapp para quejas y/o sugerencias: 662 1047755.