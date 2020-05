Invitan a jóvenes a tramitar la cartilla militar

Ante la poca respuesta que ha tenido la convocatoria para que los jóvenes de la clase 2002 y remisos tramiten su precartilla militar debido a la pandemia por Covid-19, la Junta Municipal de Reclutamiento ampliará sus horarios de atención tres días a la semana, informó Silvia Aganza Espinoza.

La encargada de la Junta de Reclutamiento, dijo que estaban atendiendo únicamente los días miércoles, y se tenía un registro de entre siete y 10 jóvenes por semana y ahora también se ampliará los lunes y viernes en horario para una mayor atención.

«Debido a la contingencia que estamos atravesando por Covid-19, han acudido pocos jóvenes al trámite de su precartilla militar, no han dejado de venir pero sí han sido pocos y también porque no hemos abierto de manera normal nuestras oficinas para atención al público», comentó.

Aganza Espinoza recordó que deberá acudir únicamente el interesado a realizar el trámite para evitar la aglomeración de personas, y deberá hacer uso del cubreboca.

Indicó que los interesados deben acudir a las oficinas de la Junta de Reclutamiento ubicada en calle Nicolás Bravo, número 48, entre Doctor Paliza y Hoeffer, de la colonia Centenario, en horario de 09:00 a 14:00 horas.

Los requisitos son: acudir personalmente el solicitante; no haber realizado el trámite con anterioridad, acta de nacimiento original, cuatro fotografías tamaño credencial 35×45 milímetros, en papel mate, blanco y negro o color, no instantáneas, frente y orejas despejadas, sin barba, lentes, ni aretes.

Comprobante de domicilio de agua, luz o teléfono, CURP ampliado al 200 por ciento y constancia o certificado de nivel escolar alcanzado, y Carta de No Inscripción (únicamente en caso de no haber nacido en Hermosillo).

Son dos mil 200 formatos de precartillas las que solicitaron este año a la Cuarta Zona Militar, por lo que esperan que los jóvenes de la clase 2002 y remisos acudan a realizar el trámite.

La convocatoria cierra el día 15 de octubre, por lo que la funcionaria reiteró el llamado a los jóvenes a realizar el trámite para su servicio militar y no esperar hasta el último día para entregar la documentación.