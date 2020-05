Instan a resguardar escuelas durante emergencia

Es importante la participación de la sociedad para evitar el deterioro y saqueo de los planteles

El gran reto de regresar a las aulas también dependerá del estado físico en que se encuentren las escuelas, por ello la importancia de que la sociedad se sume a la labor de cuidar los planteles, señaló César Said Romo Noriega al participar en el programa «Te queremos seguro», de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

El director general de Convivencia, Protección Civil, Salud y Seguridad Escolar de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) llamó a la sociedad a participar en el programa «La escuela también es nuestra» durante esta Emergencia Sanitaria.

«Es una estrategia consolidada que generalmente se lleva a cabo en los períodos vacacionales y durante el receso escolar. Sin embargo, estamos pasando por una situación inédita y es necesario incorporar el apoyo de la sociedad civil para evitar robos y daños», enfatizó.

Romo Noriega informó que con base en las estadísticas, no se ha registrado un incremento de dichas problemáticas y hay municipios como Agua Prieta, Navojoa y Nogales donde no se han reportado robos y daños o han sido en mínima cantidad.

«Es imposible lograr una tasa cero al respecto, por el universo tan amplio de centros escolares, pero con la participación de directivos, docentes, alumnos, padres de familia y sociedad en general, podemos tener las cifras sin incrementos», agregó.

El funcionario estatal comentó que existen mil 442 Brigadas de Seguridad Escolar, organismos auxiliares de la educación, que colaboran con el cuidado de las escuelas y la concientización sobre la prevención de delitos que retrasen la labor educativa.

«Están integradas por docentes, alumnos y padres de familia. También participan ex alumnos y vecinos, quienes llaman al número de emergencias 9-1-1 para denunciar cualquier actividad sospechosa al interior de los centros escolares», agregó.

Al respecto, el director de Seguridad Escolar de la SEC, Emilio Pliego, precisó que cualquier movimiento extraño al interior de las escuelas, en horas no habituales, o la presencia de personas que no están identificadas como personal educativo, es motivo para marcar al 9-1-1.

Ambos funcionarios mencionaron que se ha registrado un mayor número de denuncias, lo que significa que la gente está participando más en la vigilancia y cuidado de las escuelas.

Además, resaltaron la coordinación con las corporaciones policiacas municipales y la Policía Estatal de Seguridad Pública, para reforzar las actividades de vigilancia