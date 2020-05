Índice delictivo no ha disminuido, acepta jefe policiaco

Por Karla Montaño B.

“Desafortunadamente no somos los únicos responsables de la seguridad en Guaymas”, dijo Andrés Humberto Cano Ahuir, dos días después del asesinato de un elemento de la Policía Municipal.

En medio de la reunión de evaluación por trabajos de la pandemia, el comisario de Seguridad Pública se justificó con el argumento de que no tienen acceso inmediato a las cámaras y tecnología.

“Los llamados los seguimos atendiendo, es una obligación que seguimos, los índices delictivos no han disminuido, pero seguimos trabajando”, mencionó.

“A veces no es suficiente porque la tecnología no nos ayuda, porque a veces pasan los eventos y no tenemos imágenes en el momento”, expuso.

Dijo que desafortunadamente las cosas no han salido como quiere, aun cuando presumió detenciones en Guaymas y cuantificó otras acciones en Empalme.

“Hay cuestiones de responsabilidad legal que no están en nuestras manos”, mencionó.

Tan solo en el mes de abril hubo 20 asesinatos y en lo que va de mayo se han perpetrado 7 homicidios dolosos.

Entre abril y mayo, han sido masacrados dos elementos de la misma policía.