Incumplen constructoras con prevención de covid

Trabajadores de la construcción que laboran en el nuevo Hospital General de Especialidades en Hermosillo denunciaron que las empresas que los contrataron no les proporcionan ninguna protección como cubrebocas para evitar contagios del coronavirus Covid-19.

Al término de la rueda de prensa de la Secretaría de Salud del Estado, para dar una actualización de la pandemia en Sonora, se aceró Germán Gutiérrez al director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades Gerardo Álvarez Hernández, para notificar que en la obra en construcción hay un hacinamiento sin control de trabajadores.

“Esto me va costar el trabajo, pero no me importa porque hay más de 350 trabajadores que estamos ahí sin la menor protección, solamente nos entregan un solo cubreboca y ya en toda la semana no nos entregan”, anotó.

Hay una pequeña cooperativa donde acudimos a comer, en un área pequeña hay más de 50 personas sin cubrebocas, lo que significa que a la empresa no le importa, argumentó.

Dijo que le indignó la respuesta de los directivos cuando les planteó la situación, al decir que no son trabajadores del Gobierno del Estado.

Hasta el momento no ha ocurrido contagios, pero el riesgo es latente en cualquier momento alguien se enferma, puntualizó.