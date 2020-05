Imponen record de contagios de covid

Además, el número de muertos se incrementó a ocho mil 597 en el país

Autoridades de la Secretaría de Salud federal (Ssa) informaron que el número de casos confirmados de la nueva cepa de coronavirus Covid-19 aumentó a 78 mil 23 en México, con lo que se registró por segundo día consecutivo un nuevo récord de contagios con tres mil 463 en un día, mientras que el martes se contabilizaron tres mil 455.

En México hasta este miércoles se han registrado ocho mil 597 defunciones, informó el director general de epidemiología, José Luis Alomía Zegarra.

Del total de casos, 15 mil 592 permanecen activos al tener un inicio de síntomas en los últimos 14 días. Asimismo, hay 33 mil 566 casos sospechosos acumulados, señaló en conferencia de prensa.

De igual manera, desde el inicio de la epidemia en el país han sido estudiadas 244 mil 858 personas. De ellas, 133 mil 269 obtuvieron resultados negativos.

La Ciudad de México, el Estado de México y Baja California, agregó, son las entidades que concentran la mayor carga de defunciones acumuladas.

Destacó que en las últimas 24 horas se confirmaron tres mil 463, lo que representa un incremento de 4.6 por ciento con respecto al día anterior.

Sobre la ocupación hospitalaria, mencionó que a nivel nacional hay nueve mil 551 camas ocupadas de un total de 24 mil 642, lo que representa un 39 por ciento.

Las entidades con la mayor ocupación de camas de hospitalización general son Guerrero con 76 por ciento, Ciudad de México con 70 por ciento y Estado de México con 57 por ciento.

Mientras que Baja California con 65 por ciento, Estado de México con 62 por ciento y Ciudad de México con 60 por ciento, representan los estados con la mayor ocupación de camas de terapia intensiva.

Desestima cifra de muertos

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reiteró que la letalidad por coronavirus en México está sobreestimada y por tanto es falso que nuestro país, tenga la mayor tasa de toda América Latina.

Argumentó que no se puede calcular una cifra exacta de letalidad, porque no se tiene un dato que es necesario para aplicar la medición; es decir, en México no se contabiliza el número total de casos de coronavirus.

“La cifra real, no sabemos cuál es en este momento, pero es intrascendente”, sostuvo.

En contraste, dijo, si se compara la mortalidad -que es la frecuencia de defunciones por cada mil habitantes, en un determinado periodo de tiempo- nuestro país tiene una tasa de 5.6 por ciento y por tanto está, más abajo de la mitad de la tabla, comparado con otras naciones