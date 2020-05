Harán en el Ayuntamiento cerco epidemiológico

La alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, quien el pasado fin de semana dio positivo a Covid-19, exhortó a los ciudadanos a continuar con el resguardo domiciliarios ante el incremento de contagios.

Además confirmó que también dio positivo al virus el comisario General de la Policía Municipal, Gilberto Landeros Briseño; el subdirector de Proyectos de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), y un trabajador de Servicios Públicos que labora como vigilante de los camiones recolectores, en las instalaciones de la dependencia.

La alcaldesa señaló que se inició un cerco epidemiológico de todo el personal con quienes tuvo contacto directo durante toda la semana para descartar otros posibles contagios.

«Yo sinceramente no tenía ningún síntoma, tuve una agenda durante toda la semana como suele ser, de mucho trabajo y reuniones, sin embargo fui parte de una lista de posibles contagios de otros servidores de la Policía Municipal que dieron positivo al virus, por eso me llamaron y me hice la prueba.

«Si me sorprendió el resultado pero sigo trabajando desde casa con la agenda municipal», dijo.

López Cárdenas aseguró que el trabajo del Ayuntamiento no para y que los servicios públicos como la recolección de basura, el servicio de agua potable, bacheo, seguridad pública, bomberos, protección civil, inspección y vigilancia, alumbrado público, del DIF Hermosillo, entre otros, operan de manera normal con las debidas medidas preventivas.

La munícipe reiteró el llamado a los ciudadanos a resguardarse en casa durante esta contingencia, y si tienen que salir a trabajar que lo hagan con la conciencia de que tienen que utilizar el cubrebocas, lentes de plástico o gafas para protegerse, ya que cada vez es mayor el número de personas que andan en la calle con una actitud relajada pese a que el riesgo de contagio del virus ha aumentado.

«El virus no respeta protecciones, a veces, ni ideologías, religiones, ni edades; tenemos que ser todos muy responsables y bueno, empezar a hacer el día de hoy más pruebas», finalizó.