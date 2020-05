Recula secretaria de Gobernación, habrá semáforos estatales

Los galimatías ideológicos o falta de congruencia que existe en el gobierno de la mal llamada cuarta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, está más que a la orden del día y así como un día dicen una cosa al siguiente afirman otra.

Esto ocasionó que apenas 24 horas después de que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reculara en la decisión de que solo habría un semáforo para la reactivación económica y que éste sería el nacional, tal y como se lo informó a mandatarios de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) el pasado martes.

De esta manera, este miércoles la funcionaria federal, quien suponemos ya le midió el agua a los camotes, afirmó que siempre sí habría semáforos regionales, aunque éstos serán coordinados por la Secretaría de Salud de la Federación.

Y es que no es la misma situación la que impera en Sonora a la que tienen nuestros vecinos de Baja California, Chihuahua o Sinaloa, por citar algunos estados, o la propia capital del país.

En el caso de Sonora, como lo anticipó el propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, todavía no alcanzamos el pico de la hola y éste podría ser precisamente este fin de semana y la próxima.

Sin embargo, como lo comenta la gobernadora Claudia Pavlovich la cifra de contagios en la entidad está creciendo rápidamente, debido a que se tiene una movilidad del 60 por ciento, de ahí que en la última semana los enfermos crecieron en 73 por ciento y tristemente los decesos aumentaron en 66 por ciento y eso, que la letalidad es menor en la entidad que a nivel nacional.

Cabe señalar que la Federación mantiene el uno de junio como fecha de inicio de la reactivación en sectores primarios como la minería, así como en el sector industrial y de la construcción, que en el caso de Sonora son generadores de gran número de empleos.

Es decir, que en la entidad en plena cresta de la ola de contagios se estarán reiniciando esas importantes actividades, de hecho, hoy la planta Ford retornará a sus actividades, y aunque tendrá menos personal, serán mil 300 trabajadores los que estarán congregados en un solo lugar, ojalá que de ahí no surjan muchos contagiados, ya que tenemos entendido tendrán estrictos protocolos sanitarios.

Le pone Celida López el cascabel al gato con resultados de coronavirus

Vaya que causó revuelo la información que divulgó ayer la alcaldesa Celida López Cárdenas, de que en una segunda prueba de coronavirus Covid 19, había resultado negativa a éste.

En ese sentido, el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández, explicó que es común que entre una y otra prueba pueda existir un resultado, pero ello no implica que el portador no tenga el padecimiento, por lo que recomendó a la alcaldesa mantenerse en confinamiento domiciliario.

En el mismo sentido, se manifestó el secretario de Salud, Enrique ClausenIberri, quien también le sugirió a la funcionaria municipal, esperar el resultado de la tercera prueba.

Cabe señalar que platicando con expertos químicos nos comentaron que este tipo de situaciones efectivamente son comunes y ejemplificaron el caso de embarazadas que en ocasiones en una prueba resultan positivas y luego en otra dan negativo, porque no existen los suficientes anticuerpos, pero ello no quiere decir que no esté embarazada, o bien, en este caso, que no tenga la enfermedad.

Lo que es un hecho es que esto ocasionó gran revuelo entre la población quienes están pidiendo la realización de más pruebas.

Por cierto, ClausenIberri llamó a los sonorenses a hacer el último jalón en el combate contra el coronavirus, ya que las cifras están imparables y ayer se reportaron 17decesos para acumular 156 y los contagios sumaron mil 928 al detectarse 119 enfermos…

Sin embargo, la gente sigue en la calle tan tranquila y mientras hay dos hospitales en foco rojo debido a la saturación de camas, a ver dónde atienden a los enfermos de seguir así la movilidad.

Correo electrónico [email protected]