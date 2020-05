Se disparan casos y muertes por coronavirus y la gente como si nada

La verdad yo también estoy cansada del encierro, de no poder ir libremente a donde se me pegue la gana, de no ver a mi familia, de limitar los abrazos y los besos, pero más cansada estoy de ver a la gente irresponsable que ni conociendo las cifras escalofriantes por coronavirus toma las medidas para prevenir los contagios.

En lo que va de este mes ha sido más que evidente la presencia de gente en las calles y lo peor, sin las debidas medidas preventivas ni guardando la “sana distancia” y los números lo corroboran, en la última semana rebasamos los mil contagiados y estamos por llegar a los dos mil y a diario se incrementan las víctimas fatales, ayer fueron 14 y ya suman 123.

Que conste, no se trata de cuestionar los motivos que tiene para andar en la calle, cada quien sabrá las razones y la necesidad que tiene, y también sabemos que el coronavirus llegó para quedarse, que tendremos que aprender a vivir con ello.

Esto nos obliga a tomar las medidas preventivas, si usted de plano no se puede quedar en su casa al menos use cubrebocas, respete el espacio con la gente a su alrededor, no se empeñe a seguir como si no pasara nada.

El hecho de que usted considere que son estrategias o conspiraciones de autoridades, para imponer miedo no significa que sea verdad, pero igual respete a quien está temeroso de enfermarse o peor, evite enfermar sobre todo a personas de riesgo como quien padece diabetes, hipertensión u obesidad, que son la mayoría de los sonorenses.

Entendemos su hartazgo, lo comparto, pero ello no implica que voy a sacar a mi familia y los pondré en riesgo, en lo particular esperaré hasta que autoricen levantar la cuarentena y cuando así sea, seguiré las medidas sanitarias que se impongan, independientemente de lo que crea, porque usted tiene derecho a que yo lo respete y que no lo contagie… Es un derecho que tenemos todos, así que si decidió salir, hágalo al menos con mascarilla.

Por cierto enviamos la mejor de las vibras y buenos deseos a los secretarios del Trabajo, Horacio Valenzuela, y al de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa, a quienes conocemos desde hace tiempo, e incluso El Potrillo fue compañero de trabajo en el Congreso del Estado y deseamos su pronta recuperación tras infectarse con coronavirus, al igual que a la alcaldesa Celida López Cárdenas.

Mantiene Sonora estándares de transparencia y combate a la corrupción

Si usted recuerda, desde que inició el sexenio de Claudia Pavlovich Arellano, la carta de presentación fue la transparencia, sobre todo después de vernos inmersos en aquel agujero negro que causó el gobierno de Guillermo Padrés, que nos colocó en el primer lugar en casos de corrupción y el último en rendición de cuentas.

Debido a ello, desde que asumió la primera magistratura de Sonora, la mandataria se empeñó en tener un gobierno transparente, que no realizara prácticas en los oscurito y ello le valió que en el primer año ascendiera en el combate a la corrupción, razón por la cual se le asignó una cartera en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

En los últimos años, logró que las Cuentas del gobierno estatal tuvieran las mínimas observaciones por parte de los organismos nacionales y se colocó en el primer puesto nacional, lo que fue ampliamente reconocido por la actual administración federal, esto es, por las propias autoridades de Morena.

Por ello no sorprende que de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, el trabajo que se ha realizado en este sexenio, en materia de transparencia y combate a la corrupción, le ha permitido al gobierno de Claudia Pavlovich en Sonora pasar de estar, en 2015, en el décimo lugar entre los peores resultados en manejo de gasto federalizado a ser el mejor estado en la aplicación de recursos federales.

Además, en cuatro años Sonora pasó de ser el quinto peor evaluado en cuanto a percepción ciudadana por actos de corrupción en el gobierno, a ser el quinto mejor en indicadores de buen desempeño en este rubro y en cinco más: salud, educación, infraestructura, transporte y transparencia, esto es, la gente reconoce el enorme avance del gobierno y no dudaría en dejarle la llave de su casa a la mandataria, en caso de ser necesario… Enhorabuena!

