Frenan inicio de actividades industriales en Sonora

Aunque muchos esperaban que este lunes reiniciaran actividades varias empresas del sector maquilador, principalmente del ramo automotriz, como había anticipado el dirigente de Index en Sonora, Gerardo Vázquez Falcón, pues resultó que no fue así ya que el IMSS no emitió el documento de aprobación de cumplimiento de las normas.

Esto es, las empresas tienen que ir llenando los formularios, presentando evidencias de que están cumpliendo en sus procesos de trabajo con las normas higiénicas como sana distancia, utilizar equipo de protección, desde cubrebocas, guantes, googles o caretas para garantizar la salud de los trabajadores, lo cual es muy bueno.

De tal forma, que se estima que las empresas hasta el día primero de junio, reinicien los procesos productivos, como se había dicho inicialmente, lo que da un margen para que se vaya aplanando la curva de contagios por coronavirus.

Cabe señalar que existe mucha confusión tanto entre patrones como trabajadores, pero lo importante es garantizar las medidas de seguridad en los procesos, en todos los niveles, no solo en el sector maquilador, sino en servicios, comercios, construcción, etcétera.

Por cierto y hablando de material de seguridad, ayer la gobernadora Claudia Pavlovich entregó equipo de seguridad y sanitizante a corporaciones policiacas de diversos municipios a fin de que los agentes estén protegidos en sus actividades diarias en beneficio de la población.

Hay que recordar que son más de 140 miembros de las fuerzas de seguridad, tanto de los niveles municipal, como estatal y federal, que en el caso de Sonora se han visto afectados por el coronavirus, así que todos los equipos son bienvenidos sobre todo en la etapa crítica de la enfermedad que estamos viviendo.

Y si usted es de los que cree que el coronavirus es un “cuento chino” vea el mapa que aparece hoy de los contagios que existen en la ciudad y verá el enorme riesgo que corre al andar en la calle sin necesidad y peor, sin tomar las medidas de protección necesarias, tal y como lo evidenció el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri al informar que rompimos la barrera de mil contagios al llegar a mil 37 y los decesos ya suman 79.

Propone Morena que encuestadores de Inegi fiscalicen bienes de personas

Vaya que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que está en el poder, es decir es gobierno, no oposición, como se quieren vender, logró unir a todas las fuerzas políticas, pero en su contra, con la ocurrencia de proponer dar facultades al personal del Inegi para fiscalizar los bienes de las personas.

Realmente el asumir el poder no solo mareó sino que emborrachó a los morenistas, de tal suerte que Alfonso Ramírez Cuéllar justificó el dar facultades al Inegi y al SAT, para conocer “las verdaderas dimensiones de la desigualdad en México” y con base a ello se cobren impuestos, como si los que pagamos actualmente no fueran suficientes.

Tanto que se pasea el presidente Andrés Manuel López Obrador “y ve de primera mano” las condiciones de pobreza y marginación que existen en el país ¿y todavía no saben las dimensiones de la desigualdad?

La propuesta del diputado con licencia es que además de revisar los bienes físicos en los domicilios se revise la información financiera y bursátil de las personas, en una total violación a la privacidad de las personas.

Y ante el rechazo unánime de la propuesta, el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, salió al quite para aclarar que no existe ninguna propuesta oficial en el Senado, aunque ello no quiere decir que no la vayan a presentar en los próximos días, o tal vez al ver la postura de todos en contra, se arrepientan… Ya ha ocurrido con otros temas.

También es una buena estrategia mediática para desviar la atención de temas torales, sobre todo en materia de seguridad y economía, además del de salud, ya que la inseguridad sigue creciendo en México, la economía está en franca caída y ya sabemos cómo andan “hechos bolas” con el coronavirus.

Por cierto, más que medir la riqueza sería bueno que analizaran el crecimiento de la pobreza, ya que según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estima que tras la emergencia sanitaria por Covid-19 en el país, la pobreza extrema podría aumentar y alcanzar a 10.7 millones de personas más en este año… Y como sabemos la autoridad federal, no hace nada o muy poco para disminuir esas cifras.

Y no queremos ser aves de mal agüero, pero las cifras del Coneval establecen que a raíz de la crisis del Covid, cuatro de 10 personas en el país se encuentran en condición de vulnerabilidad, mientras que entre 2008 y 2018 se logró reducir la pobreza en 2.5 por ciento, este año se perderá lo ganado ante la falta de crecimiento que ya se venía arrastrando desde 2019 antes de la contingencia.

