Reducirá Hacienda mááááás las participaciones a los estados

Seguramente que como un baldazo de agua fría cayó entre los gobernadores el anuncio del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, de que recibirán 89.2 mil millones de pesos menos de sus participaciones aprobadas para este año, que en el caso de Sonora, fueron más que insuficientes, ya que apenas se aumentó el índice inflacionario.

Cabe señalar que a través de una video reunión, el funcionario federal anunció este jueves a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) la “mala nueva”, argumentando la caída en el costo del petróleo.

Como sabemos, Sonora recibió muchos menos recursos de los solicitados este año, de ahí que mediante gestiones de la gobernadora Claudia Pavlovich ante el Congreso del Estado se logró contar con el aval para gestionar un crédito con el que se contemplaba terminar con varios proyectos que no fueron previstos por la Federación.

Sin embargo, ante la llegada de la emergencia sanitaria gran parte de esos recursos se reconvirtieron y se dedicaron a la adquisición de material y equipo para enfrentar la pandemia.

Afortunadamente en Sonora se ha logrado que el número de contagios sea inferior al de entidades vecinas, aunque pese a ello llevamos 62 fallecimientos y 790 casos contagiados, pero imagínese cómo estaríamos si la gobernadora Pavlovich no se hubiese adelantado, como lo hizo, para enfrentar este virus.

Y lo peor es que la lucha continúa, no se ha ganado la batalla y gran parte de ello es debido a que mucha gente no ha hecho la tarea, y no se ha resguardado en sus casas, como ha sido la principal petición, ojalá que hagan caso del llamado del secretario de Salud, Enrique Claussen y aguanten un poco más de esa emergencia, para empezar a reiniciar actividades.

Pero al margen de todo esto, la realidad es que los recursos necesarios para seguir con los programas y proyectos se siguen escatimando a las autoridades estatales, quienes tendrán que hacer malabares para que la Federación derroche en programas como el Tren Maya que más que beneficios causará daños ecológicos inconmensurables.

Se enfrentan grupos delincuenciales en Magdalena; policías abaten a uno

Vaya que se ha calentado la plaza en la región de Magdalena de Kino en donde esta semana se han registrado varios enfrentamientos armados, primeramente en horas de la madrugada, aunque ayer escaló y a plena tarde ocurrió un hecho que lamentablemente cobró la vida de dos personas entre ellos un conocido personaje de ese municipio.

Dicen los conocedores que la gente de Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, están disputando salvajemente la plaza a gente del grupo delictivo conocido como Los Salazar y lamentablemente los que salen perdieron son los ciudadanos que están atemorizados ante el nivel de impunidad con que actúan estos grupos delictivos.

Ayer veíamos los videos que se difundieron en redes sociales y fue espeluznante ver cómo la gente corría para resguardarse, como si estuvieran en zona de guerra, mientras que los delincuentes fuertemente armados hacían disparos a diestra y siniestra.

Lamentablemente en ese tira y tira entre los grupos delincuenciales perdió la vida el exalcalde Alfonso “Poncho” Robles Contreras, ampliamente conocido en la zona, así como otro civil.

Estos hechos que además de que se registraron en varios puntos, incluyendo la carretera federal México Nogales, en la caseta de cobro de peaje, ocasionaron que se paralizara el tráfico, ya que la gente temía transitar al ver autos baleados y no quería arriesgar su integridad física.

Cabe señalar que los elementos de distintas corporaciones enfrentaron a los delincuentes y abatieron a uno de ellos y aprehendieron a otro.

De hecho, esta situación de violencia logró lo que no había sucedido con el coronavirus, ya que la gente cerró todos los negocios y se encerró a piedra y lodo, como dice el refrán, en sus viviendas.

Habrá que ver la estrategia que implementará ante estos hechos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, para defender la tierra de su amigo y exjefe, Luis Donaldo Colosio, así como donde nació la gobernadora Claudia Pavlovich que seguramente ya debe de haber enviado al titular de Seguridad estatal, David Anaya a coordinar los operativos que de inmediato dieron resultado.

