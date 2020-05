Falta el último estirón para salir de la pandemia “échele ganitas”

Un llamado desesperado a quedarse en casa volvió a hacer este martes la gobernadora Claudia Pavlovich quien advirtió que durante esta y la próxima semana estaremos en la cresta de la ola de contagios, por lo que el mantenerse resguardado en casa es imperativo para evitar la propagación del coronavirus Covid-19.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la mandataria proporcionó datos preocupantes, como el hecho de que el 20 por ciento de los casos registrados desde el 16 de marzo a la fecha, ocurrieron de viernes a lunes y eso, hay que recordarlo, que vamos por debajo de las cifras estimadas de propagación.

En pocas palabras, en los últimos días se ha visto la propagación acelerada del coronavirus, pero de mantenerse en los hogares, se podrá frenar ésta y ya se podrán reanudar las actividades, tal vez no como estábamos acostumbrados, pero con una relativa normalidad.

Cabe señalar que tal y como lo adelantó el lunes el secretario de Salud, Enrique Clausen, la mandataria estatal informó, que se han adquirido 231 ventiladores adicionales para la atención de pacientes con Covid-19 que requieran de su uso, sin embargo, lo ideal es que no haya necesidad de que sean utilizados.

Y al mero estilo sonorense, Pavlovich Arellano, sostuvo “aunque ya parezca disco rayado, aunque quizás ya te cansaste de escucharlo, no nos queda de otra –que quedarse en casa-, no hay otra vacuna para frenar el daño que causa el Coronavirus, Covid-19”, así que ojalá que se haga caso de este llamado y se logren los objetivos.

Confinamiento afecta a personas con problemas sicológicos y familiares

La desesperación por la situación económica, el encierro, la falta de recursos está haciendo crisis en muchas de personas, de tal suerte que en la última semana hemos visto casos de personas que han amenazado con quitarse la vida y también un incremento en casos de violencia doméstica, por lo que es importante que la gente conozca las opciones que tiene para pedir ayuda.

La semana anterior veíamos a un joven que pretendía lanzarse de lo alto de un espectacular en la zona Centro, debido a problemas familiares, y por la noche en la colonia Cuauhtémoc otra persona también intentó acabar con su existencia mientras que este domingo otro individuo al ser sorprendido al asaltar a otro también trató de acabar con su vida.

En redes sociales constantemente aparecen comentarios de gente que señala que está desesperada por salir del encierro, que se sienten deprimidas, que requieren el contacto de otros y otros más que están urgidos de ir a un antro o un bar, además de aquellos que exponen su salud haciendo largas filas para adquirir cerveza.

Esto es, la recomendación de aislamiento social y el guardar la “sana distancia” quedándose en casa, para muchos se ha convertido en una tortura sicológica y para otros hasta física, porque el romper con la rutina establecida, el estar en contacto con aquellos con quienes se tienen fricciones o resquemores, en algún momento salen a flote y explotan.

Si a eso le sumamos los conflictos que ocasionan el contar con menos ingresos, porque muchas empresas mandaron a sus empleados a casa con menor sueldo o un pago mínimo y otros hasta sin paga, solo comprometiéndose a mantener el puesto de trabajo, pues a todos saca de casillas y cualquier conflicto se sale de control, traduciéndose en hechos de violencia doméstica.

Existen opciones para recibir ayuda sicológica y también legal

Ante ello es importante que aquellas personas que están atravesando por un momento de estrés por la soledad, el aislamiento, porque su convivencia con su pareja o con sus hijos ha roto los límites, es importante que conozcan que existen opciones para recibir ayuda, ya sea a través de la línea de emergencia 911, o también en el Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia e incluso en la Universidad de Sonora.

Si usted tiene algún conflicto sicológico no tiene que hacerse el fuerte o mantenerse como témpano de hielo, todos en algún momento tenemos mala racha y debemos de recurrir a especialistas para salir avante, no es motivo para avergonzarse y al contrario, pedir ayuda no es signo de debilidad sino de fortaleza, hágalo y salga adelante…

Por cierto, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a cargo de Francisco Gutiérrez Rodríguez, habilitó un programa de mediación en línea para atender conflictos tanto en materia familiar, civil, mercantil y comunitario, que es otra opción para quienes tienen algún problema legal que a su vez les esté causando estrés.

El Centro de Justicia Alternativa, es dirigido por María del Rosario Ramos Óquita y se puede tener contacto a través de la aplicación WhatsApp, así como telefónicamente al 6623819180 de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas, así que ahí está otra opción más.

