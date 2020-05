En Sonora suman 392 casos de coronavirus y en Hermosillo 100 ¡aguas!

Aunque tenemos semanas dando cuenta a diario de la evolución del coronavirus Covid-19 no deja de impactarnos los días, como este lunes, cuando de un jalón se dan a conocer 28 personas contagiadas y cuatro fallecidas, que si bien estamos a años luz de las decenas, cientos o miles de otras regiones, no deben dejar de preocuparnos y sobre todo ocuparnos.

Este lunes el secretario de Salud, Enrique Clausen dio a conocer cuatro decesos en dos hombres y dos mujeres, para un acumulado de 41 fallecidos y un total de 392 personas contagiadas, 100 de ellas de esta capital y quien sabe cuántas más haya por ahí asintomáticas y esparciendo el virus.

De ahí los constantes llamados para que la gente se quede en casa, que deje de salir a hacer filas por cheve, de ir a bailes, bodas y otros festejos, porque se está poniendo en riesgo y no solo su vida, sino la de su familia.

También dio a conocer que se triplicó la capacidad de respiradores, gracias a la gestión de la gobernadora Claudia Pavlovich , ya que de 76 que tienen disponibles a partir del 15 de mayo se tendrán 231, sin embargo, advirtió que si la gente sigue en la calle como lo hemos visto, de nada servirán, porque serán insuficientes para atender a los enfermos.

Y si el ver las imágenes de las personas con las mangueras y sondas conectadas no los impactan, pues ya de verdad, no sabemos qué tienen en la cabeza.

El llamado es muy claro, esta y la próxima semana son cruciales porque se llegará al punto álgido de los contactos, pero si usted no sale a la calle, el virus no tendrá a quien contagiar, así que haga el último esfuerzo, no se relaje y quédese en casa, para que podamos reiniciar nuestras actividades lo más pronto que se pueda.

Quienes argumentan que el gobierno de Arizona, empezó desde este lunes con el reinicio gradual de actividades comerciales e industriales, les recuerdo que todavía no se ha superado la contingencia sanitaria que aqueja fuertemente al vecino país y los recursos que ellos disponen en materia de salud están muy por arriba de los que tenemos en México y por más que nos guste igualarnos, estamos a años luz de estar a su nivel económico, así que tomen ese aspecto en cuenta…

Y es que aunque se espera que en las próximas semanas se relaje el confinamiento, difícilmente las cosas volverán a ser cómo las conocíamos, ya que el coronavirus llegó para quedarse y los grupos vulnerables seguirán requiriendo mantener la sana distancia y tomando las debidas medidas preventivas.

Mantendrán cerrados panteones el 10 de mayo

Hace unos días comentábamos cómo han cambiado costumbres y se ha alterado nuestra vida diaria como la habíamos conocido desde que nacimos, debido a la pandemia por coronavirus Covid-19.

Creo que la última fecha que se celebró en forma tradicional fue el 14 de febrero, porque ni Semana Santa, Semana Diabla, Día del Niño, Día del Trabajo y ahora ni Día de Madres, se festejarán como había sido tradición hasta este 2020 y quien sabe qué pasará el Día de la Independencia o las fechas decembrinas.

Este 10 de mayo, difícilmente se escucharán las serenatas o veremos filas en restaurantes para celebrar a la “reina del hogar” y en el caso de una de las tradiciones más añejas, los panteones no estarán saturados, por lo que las florerías sufrirán un fuerte descalabro económico, ya que el Día de las Madres es la fecha en que más flores se venden, mucho más que el Día del Amor.

Justamente, el director de Servicios Públicos, Norberto Barraza confirmó este lunes que los diversos panteones de la ciudad permanecerán cerrados este fin de semana, 9 y 10 de mayo, cuando muchísimas personas aprovechaban para ir a los camposantos a dejar flores y limpiar las tumbas de sus progenitoras y abuelas.

En esta ocasión los camposantos, que están cerrados desde el 16 de marzo, solo permitirán el ingreso de cortejos fúnebres y siempre y cuando no superen los 10 acompañantes, así que ya sabrá lo frustrante que será para muchos.

Suponemos que a pesar de que no habrá celebración multitudinaria, las autoridades municipales a cargo de Celida López Cárdenas, harán su tarea y tendrá que limpiar la gran cantidad de maleza que se aprecia entre las tumbas desde el exterior.

