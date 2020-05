Firman Cowboys al QB Andy Dalton

El exquarterback de los Bengalíes de Cincinnati, Andy Dalton firmó por un año con los Dallas Cowboys, con un contrato de hasta siete millones de dólares, con tres millones asegurados, informó una fuente al periodista de ESPN Adam Schefter.

La cuenta de twitter de NFL anunció el movimiento del ex mariscal de campo que apenas el jueves pasado terminó su relación laboral con Bengals.

Dalton, liberado de Cincinnati esta semana, ya tiene un hogar en Dallas sin la necesidad de mudarse, pues jugó a nivel colegial en la Universidad Cristiana de Texas.

Dalton dará a los Cowboys un respaldo experimentado detrás de Dak Prescott. Antes de la firma del contrato, la tabla de profundidad detrás de Prescott incluía a Cooper Rush, Ben DiNucci y Clayton Thorson. El acuerdo entre ambas partes pondrá fin a un proceso dramático, con Dalton dejando a su primer equipo,

En sus primeros comentarios desde que fue cortado esta semana, Dalton mencionó que creía que la demora en el momento de su liberación obstaculizó sus oportunidades de unirse a otro equipo en la NFL.

«Este año hubo una buena cantidad de quarterbacks disponibles», dijo Dalton cuando se le preguntó sobre las posibles opciones de cambio en una historia publicada por Bengals.com el viernes por la noche.

Cincinnati adquirió al mariscal de campo de LSU, Joe Burrow como la primera selección general la semana pasada, lo que hizo que Dalton fuera prescindible. Dalton iba a ganar 17.7 millones de dólares esta temporada final de un contrato de seis años y 96 millones. En nueve temporadas con los Bengals, Dalton tuvo un récord de 70-61-2 y ayudó a que su equipo estuviera en playoffs en cada una de sus primeras cinco temporadas, pero no pudo ganar un juego de playoffs. Tiene el récord de franquicia por pases de touchdown con 204 y es segundo en yardas aéreas (31 mil 594), pero fue enviado a la banca después de un inicio de 0-8 en la temporada 2019.

Regresó para los últimos cinco juegos y registró las dos victorias de Cincinnati. Según ESPN Stats & Information, el QBR total de 40.1 de Dalton en 2019 ocupó el puesto 27 de 30 mariscales de campo clasificados.

La incorporación de Dalton no afecta los sentimientos de los Cowboys hacia Prescott, a quien se le otorgó la etiqueta de jugador franquicia en marzo a un costo de 31.4 millones. Los Cowboys han querido firmar a Prescott con un contrato de varios años desde la última temporada baja, pero no han podido llegar a un acuerdo que haga de Prescott uno de los quarterbacks mejor pagados, si no el mejor pagado de la NFL

Prescott no se ha perdido un juego en su carrera, pero los Cowboys vieron la oportunidad de agregar el talento de Dalton. Cooper Rush ha servido como respaldo de Prescott en las últimas tres temporadas, pero solo ha lanzado tres pases. Como agente libre restringido, Rush ganará 2.1 millones en 2020.

Los Cowboys también tienen quarterbacks como Clayton Thorson, quien pasó la temporada pasada en el equipo de práctica, y Ben DiNucci. Dallas tomo a DiNucci en la séptima ronda del draft de la semana pasada.