Explota Cepillín contra Danna Paola

«Es una pobre tarada», fue una de las varias declaraciones que hizo el famoso payaso sobre la joven cantante mexicana

Ricardo González, mejor conocido como «Cepillín», arremetió en contra de Danna Paola luego de que la cantante y actriz hiciera esta declaración: «tengo una fobia, pero es horrible, yo sufro de una fobia a los payasos desde que tengo ocho años de edad y es algo que me trauma muchísimo, yo no puedo ver ‘IT el payaso'».

En una entrevista para el programa «Chismorreo» de Multimedios, «Cepillín» comentó: «hay gente como Danna Paola que dice ‘le tengo fobia a los payasos’, porque es una pobre tarada, con todo respeto.

«Un día me dijo ‘ay no, te tengo miedo’, pobrecita; alguien que yo le tenga así fobia se llama Danna Paola».

Así mismo «Cepillín» contó lo que pasó cuando conoció por primera vez a Danna Paola, durante un evento en el Parque Fundidora de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en los tiempos de la telenovela infantil «Atrévete a soñar».

«Cuando la conocí que iba de ‘Patito’ allá en Monterrey, en la Fundidora así me dijo ‘ay, es que le tengo miedo a los payasos, hazte para allá’, pobre pende…», expresó.

Muchos recordarán la controversia entre Gibrán y Danna Paola; ante esto el famoso payaso opinó que la cantante se quedó en las nuebes.

«La vi en un programa de TV Azteca, que se sintió ofendida por uno de los participantes, bien flotada. En lugar de decir ‘son muchachos nuevos’, en vez de eso ‘tengo veintitantos años de trayectoria y yo nunca he ofendido a nadie’, y yo dije ‘si al primero que ofendiste fue a mí’… la historia tiene memoria y yo no me dejo de nadie y le digo al público, tampoco se dejen de nadie, nadie puede pisotear tu dignidad».

Hasta el momento Danna Paola no ha comentado nada con respecto a las declaraciones de Cepillín.