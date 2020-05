Explican porque Capitan America levanta martillo de Thor

Esta es la verdadera razón por la que Capitán América no puede levantar el martillo de Thor en Vengadores 2 pero sí en Endgame

Pese a que el Universo Cinematográfico de Marvel funciona como una compleja maquinaria perfectamente encajada por Kevin Feige y su equipo, hay algunos detalles que con el tiempo se acaban contradiciendo. Capitán América, por ejemplo, no puede levantar el martillo en La era de Ultrón, pero si en Endgame. Y ésta es la verdadera razón.

Cuando Capitán América levantó el Mjölnir en la lucha final contra Thanos, el público se estremeció en sus asientos ya que, por primera vez, Steve Rogers era digno de empuñar el martillo.

En ese épico momento no hacía falta recordar que en Vengadores 2 ya lo intentó, y aunque lo movió un poquito no consiguió alzarlo. ¿Significa eso que en aquel momento no era considerado digno pese a su carácter superheroico?

Durante un tiempo, los fans pensaron que Rogers estaba mintiendo, ya que en una ronda de preguntas y respuestas en Reddit los hermanos Russo, directores de Engame explicaron que, en realidad, el Capi estaba fingiendo totalmente en La era de Ultrón para no hacer enfadar al ególatra Hijo de Odín levantando su preciada arma.

Nuestra interpretación de la escena de Ultrón es que cuando se dio cuenta de que podía levantar el Mjölnir, rápidamente, decidió no hacerlo porque no quería avergonzar a Thor», explicaron los cineastas

Cuando tienen lugar los acontecimientos de Vengadores 2, El Capitán América está ocultando importantes secretos acerca de su compañero Bucky y su participación en la muerte de los padres de Tony Stark. En ese momento, el personaje de Chris Evans sabe que no está haciendo lo correcto ocultando la verdad de su amigo para protegerlo, y por lo tanto se considera a sí mismo indigno.

No es hasta Civil War, cuando el Capi se enfrenta a IronMan tras revelarse la verdad sobre el asesinato de sus padres, que el propio Rogers limpia su moral y por lo tanto comienza a considerarse digno, no solo para levantar el martillo, sino en términos generales.

Yo diría que aún no es completamente digno. Todavía tiene que resolver el secreto de la muerte de los padres de Tony», explicaron los Russo en Twitter.

Es decir, que Capitán América no puede levantar el Mjölnir hasta que no se considera a sí mismo digno de hacerlo cuando todos los oscuros secretos de su pasado han sido revelados.

Por supuesto, más adelante demuestra su valor al enfrentarse en dos ocasiones a Thanos cuando parece que todo está perdido. Y esto en última instancia es lo que le permite empuñar el martillo contra el Titán Loco.