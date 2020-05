Experimentan sentimientos encontrados

A raíz del Covid-19 la experiencia laboral del doctor Pedro Mendívil Valenzuela, quien labora en el Hospital General de San Luis Río Colorado, cambió radicalmente, de atender urgencias por accidente que ponían en peligro la vida, actualmente su atención se centra en emergencias respiratorias por Covid-19, para tratar de salvar la salud y vida de los pacientes.

El encargado de Urgencias Covid-19 del Hospital General de ese municipio fronterizo, explicó que debido a la contingencia por la pandemia labora doble turno por la cantidad de pacientes que ingresan a esa empresa unidad.

“No siento miedo como tal, sino temor a que nos gane esta enfermedad y que el sistema de salud o este hospital no se de abasto para atender a tantas personas que se están contagiando cada día por el simple hecho de no quedarse en casa”, subrayó.

Confesó que a diario le pide a Dios que lo proteja, que lo cuide y que ayude a las demás personas a salir adelante, al ser el Covid-19 una enfermedad muy difícil en la que se necesita mucha paciencia y tolerancia para soportar la angustia.

‘’Mi mayor temor es contagiarme y no poder regresar a mi hogar con mi familia y si se diera el caso les diría que se sientan orgullosos de mí, pues estoy haciendo lo que más amo que es servir a los demás’’, puntualizó.

El urgenciólogo hizo un llamado a las personas para que tomen conciencia, ya que, dijo, esto no es juego y para disminuir los riesgos de contagio lo más importantes es que la gente comprenda que se debe de quedar en casa, además, reconoció a la población que ha seguido esta recomendación, contribuyendo a que los hospitales tengan la capacidad para atender a las personas que así lo requieran.