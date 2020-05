Exigen colonos apoyo alimenticio

Habitantes de colonias populares piden a las autoridades apoyo en despensa

Un grupo de personas representantes de colonias populares de Hermosillo se manifestaron ayer en el cruce del bulevar Vildosola y avenida De la Cultura para exigir apoyo alimentario a las autoridades municipales y estatales, ya que por la contingencia no tienen trabajo ni comida para subsistir.

Acompañado del dirigente estatal del Movimiento Antorchista, Bernardino Domínguez, los manifestantes permanecieron en el camellón central del bulevar durante varios minutos, también para dar a conocer a la ciudadanía la situación por la que están atravesando.

José Hernández, residente de la colonia El Mariachi, pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto ya que desde que inició la pandemia es mínimo el apoyo que han visto de las autoridades para cientos de familias que viven al día y que no pueden llevar alimento a sus hogares por la emergencia sanitaria.

«Como quieren que nos quedemos en la casa si no hay solución, quedaron en que nos iban a dar despensas y no hemos mirado nada, no hay respuesta. ¿Entonces qué?

Le tenemos miedo al contagio pero si nos quedamos en casa nos vamos a morir de hambre(…) necesitamos una respuesta inmediata a este problema», manifestó.

Otro de los afectados, comentó que llevan semanas buscando una solución y no han tenido respuesta del gobierno estatal y municipal, y la gente tiene hambre, por lo que continuarán las protestas hasta que las autoridades los volteen a ver y atiendan esta urgencia.

Son más de 250 colonias vulnerables de Hermosillo, como Antorcha, Laura Alicia Frías, Villa Verde, Tierra Nueva, Pueblitos, Arcoíris, Lirios, Tres Reinas, invasión Altares, donde habitan más de 600 personas con muchas necesidades, quienes requieren apoyo en despensa para poder subsistir en esta pandemia, enfatizaron.