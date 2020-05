Espera Index autorización generalizada para reabrir

Algunas empresas no pueden operar mientras no se autoricen en otros estados para no interrumpir el proceso productivo

El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) Sonora tiene aprobadas varias empresas por el Gobierno federal para operar, la dificultad es que se requiere que plantas pequeñas establecidas en otros estados también se les autorice a fin de que el proceso de producción sea completo.

Así lo señaló Gerardo Vázquez Falcó, presidente de Index Sonora, al subrayar que es necesario hacer enlaces con otras empresas, algunas ubicadas en el estado de Chihuahua, para desarrollar los procesos.

“Yo creo que debe haber una coordinación del gobierno federal, en los estados a veces se manejan de manera aislados, no se observan la generalidad de cómo operan las industrias”, subrayó.

Aclaró que se trata de un problema de siempre, todavía no se ha comprendido del todo que la industria maquiladora es una cadena de operaciones y todos deben ir al mismo ritmo, no importando donde se ubiquen las plantas.

Consideró que el 70 % de las empresas del sector ya recibieron la autorización para regresar a laborar, que representan cerca de 70 mil trabajadores de caso 130 mil que aglutina esta industria.