Entrega Gobernadora material de protección a policías municipales

Destacó la labor de policías, militares, marina, médicos y enfermeras durante pandemia

Para fortalecer las acciones de prevención en las corporaciones policiacas municipales ante la emergencia sanitaria por el Coronavirus (Covid-19) en Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó material de protección personal y sanitizantes para personal operativo de Seguridad Pública Municipal de diferentes ayuntamientos.

Acompañada de alcaldesas y alcaldes del estado y de los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública, Miguel Ernesto Pompa Corella y David Anaya Cooley, la mandataria estatal felicitó y destacó la labor de los policías en esta lucha contra el Covid-19, por lo que, dijo, es importante reforzar la prevención para que estos héroes sigan realizando su labor en beneficio de las y los sonorenses.

“Aquí les estamos entregando este material de protección para sus policías que están en el primer frente de batalla de seguridad y ahora en la prevención de contagios por Covid, juntos vamos a salir de esto, los sonorenses podemos con esto y con más”, afirmó.

Los momentos más críticos de esta pandemia han llegado a la entidad, resaltó la titular del Ejecutivo Estatal, quien invitó a las alcaldesas y alcaldes a no bajar la guardia y seguir con las acciones preventivas para lograr que la ciudadanía permanezca en sus casas.

Así mismo, destacó la labor en esta emergencia sanitaria de los elementos de la Policía Estatal, Marina, Ejército, Protección Civil, y Policías Municipales, que son, dijo, junto con enfermeras, enfermeros y médicos, héroes en la batalla contra esta pandemia y, en el caso de los agentes policiacos y militares, no solo realizan su labor principal en materia de seguridad, sino que en esta etapa de la pandemia han apoyado en acciones de concientización con la ciudadanía.

Pavlovich Arellano, supervisó el material que recibirán en esta etapa los municipios de Álamos, Bacerac, Bácum, Banámichi, Cananea, Huatabampo, Magdalena de Kino, Ímuris, Naco y General Plutarco Elías Calles, y, posteriormente, se hará entrega a 55 municipios más que no cuentan con recursos del programa Fortaseg.

A nombre de las alcaldesas y alcaldes, Ramón Antonio Díaz Nieblas, presidente municipal de Huatabampo, agradeció el apoyo de la gobernadora Pavlovich a los municipios en esta emergencia sanitaria y celebró que se estén redoblando esfuerzos de manera coordinada para evitar que el contagio se propague en Sonora.

Parte del material que se entregó fueron cubrebocastricapa y termosellados, guantes de nitrilo, galones con gel antibacterial, galones con cloro, galones con material sanitizante de superficies y overoles desechables, mismo que, según informó el secretario de Seguridad Pública, fue adquirido con la adecuación operativa presupuestal instruida por la gobernadora.