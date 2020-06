Muy justo que los 575 millones de pesos en obras beneficien empresas locales

Con el inicio de labores de la planta Ford de Hermosillo se rompió la cuarentena y automáticamente empezaron a trabajar empresas proveedoras de partes automotrices de la ensambladora. La Ford activó a mil 300 trabajadores el pasado jueves y con esto se notó más movimiento en la ciudad. Esta fábrica puso en movimiento a otros negocios surtidores de diferentes productos. La empresa ensambladora de vehículos llevaba 69 días con paro laboral.

Este lunes empiezan de lleno las empresas constructoras y las mineras, con lo que prácticamente la economía inicia su reactivación. Después, de acuerdo de cómo nos portemos y disminuyan los contagios del Coronavirus, abrirán sus puertas otras y, más adelante, todas aquellas que tengan contacto directo con personas, como restaurantes, salones de bellezas y peluquerías. Yo traigo el cabello largo y no he encontrado un lugar en donde cortármelo. Pero puedo esperar muy bien.

Y ya que tocamos el tema de la construcción, tiene razón el Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Sonora, Alfonso Reina Villegas, al solicitarle a la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, que las obras para mejoramiento urbana, entre ellas, la pavimentar bulevares, calles y avenidas, sean realizadas por empresas constructoras de Sonora. Con esto el dinero se quedaría en la entidad y no se iría a otros estados del país o el extranjero.

El Gobierno federal destinó para Hermosillo 575 millones de pesos para mejoramiento urbano, entre ellos, 500 millones que autorizó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado mes de abril, como parte de un plan emergente para beneficiar a 50 ciudades del país y en el que incluyen nuestra capital y Ciudad Obregón. O sea, serán mil millones de pesos que circularán en estas dos ciudades, por lo que es muy justo que se beneficien los constructores sonorenses.

Ahora falta que la autorización de estos recursos económicos vengan condicionados para que las obras de construcción se las otorguen a empresa del centro del país. Hay que estar muy pendiente, porque en política todo es posible…No crea usted eso de la honestidad del gobierno de la 4T, son muchos millones en juego y no falta quién “moche la cochi”. ¿Estos millones de pesos serán manejados por la alcaldesa o por el Gobierno Federal?… Hay que estar pendientes.

Lo correcto y legal es que sea la Presidenta Municipal, Célida López Cárdenas la que maneje los 575 millones de pesos de Hermosillo, para que le de buen uso y que para finales del presente año la ciudad luzca totalmente transformada como las del primer mundo, así nuestra capital será más bella…Además, esta es una buena oportunidad para afianzar más la carrera política de nuestra joven alcaldesa para que continúe creciendo…Qué bien.

El asunto es que los 575 millones de pesos en obras públicas se queden en Hermosillo o en Sonora, en beneficiado de los constructores chicos y grandes; que no sean beneficiados los mismo “pulpos” de siempre. Además, existen empresas de fuera que realizan trabajos a los gobiernos estatal y municipales…Hay que darle chamba a los de aquí, que andan “arrastrando la cobija”.

Reactivación de sectores esenciales será con protocolos sanitarios extraordinarios: Gobernadora

El riesgo de contagio por Covid-19 y su capacidad de generar fallecimientos y dolor sigue alto en la entidad, por lo que este lunes únicamente reanudarán actividades los sectores que el Gobierno Federal reclasificó como esenciales, indicó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al enfatizar que este plan nacional de reactivación progresiva, en Sonora, estará acompañado de medidas extraordinarias para proteger a los trabajadores.

En un mensaje a los sonorenses, la mandataria estatal destacó que con criterios muy estrictos de sanidad reiniciarán labores la industria automotriz, aeroespacial, minería y construcción, tal como lo estableció la Federación, quien ha diseñado un semáforo por estados que permitirá saber no solo en qué nivel de alerta se encuentra cada entidad, sino qué sectores y cuándo pueden reiniciar actividades.

La mandataria estatal subrayó que el comportamiento del virus ha demostrado ser muy dinámico, por lo que, además, instruyó al Secretario de Salud, Enrique ClausenIberri, a que presente a los sonorenses una Tabla de Riesgos de los Municipios más poblados, con el fin de proteger a los habitantes de cada región.

“La sana distancia no ha terminado, tampoco la contingencia por la pandemia; su riesgo de contagio y su capacidad de generar fallecimientos y dolor, sigue. Este coronavirus que nos ha hecho reaccionar a lo desconocido, hoy está en un nivel de peligrosidad preocupante en Sonora, por eso, las medidas para protegerte y protegernos deben mantenerse”, manifestó.

La gobernadora Pavlovich reiteró que la única diferencia que la Federación ha determinado es que a las actividades esenciales se suman las industrias antes mencionadas, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció estrictos protocolos para el regreso y creó una plataforma tecnológica para que se inscriban los sectores y empresas que, de acuerdo al semáforo, puedan ir reiniciando actividades.

Asimismo, afirmó, con el fin de extremar la protección a la salud de los sonorenses, en el estado se ha trabajado en diseñar una serie de ordenamientos adicionales a seguir que permitan reducir aún más los riesgos.

“En Sonora, hemos tomado medidas extraordinarias para proteger a los trabajadores. Se trata de una guía aprobada ya por el Consejo Estatal de Salud, para construir una nueva normalidad en esta etapa de reactivación”, dijo y detalló las medidas aplicables al retorno a las actividades laborales.

“Definitivamente, no hay soluciones sencillas, no existen caminos fáciles; el compromiso con nuestra comunidad, la disciplina, la corresponsabilidad, son clave para vencer este momento difícil; es tiempo de mantenernos unidos. Vamos a superar este reto para heredar a nuestros hijos e hijas ese mañana de oportunidades que con todo nuestro corazón deseamos para ellos”, finalizó.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

