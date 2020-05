Aprueba Consejo Estatal de Salud Guía para la Construcción de la Nueva Normalidad en Sonora

El Consejo Estatal de Salud aprobó este viernes por unanimidad la Guía para la Construcción de la Nueva Normalidad en Sonora Covid-19 que contiene acciones encaminadas a preservar la salud de las y los sonorenses para prevenir contagios por esta enfermedad, durante el reinicio gradual de actividades económicas, las cuales son complementarias de los lineamientos de sanidad que dicte el gobierno federal.

Durante la segunda reunión extraordinaria de este Consejo, se dieron a conocer las propuestas hechas por el Gabinete Económico de Sonora, previo al reinicio gradual de actividades productivas, con base a los plazos y lineamientos que dicte el gobierno federal en esta materia, así como la Guía elaborada por el Comité Técnico del Consejo.

“Con base en esto se puede trabajar en esta construcción o en este nuevo mañana para Sonora, lo que sí nos queda muy claro es que la epidemia está llena de variables”, destacó el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, al encabezar la sesión. Entre los acuerdos aprobados por el Consejo Estatal de Salud destacan, en principio, las propuestas presentadas por el Gabinete Económico que establecen cuatro ordenamientos principales:

Primero: Que las empresas que vayan reincorporándose a la actividad laboral y cuenten con más de 250 empleados realicen a sus trabajadores pruebas aprobadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), en una proporción del 5% de su planta laboral cada semana.

Segundo: Los empleadores deberán asegurarse de que los empleados cumplan con el uso obligatorio de cubrebocas, desde el trayecto de sus hogares al centro de trabajo, así como durante la jornada laboral y de retorno, a fin de extender las medidas de prevención a toda la cadena de movilidad del trabajador.

Tercero: En materia de transporte de personal solo estará permitido un aforo de 50% de su capacidad, manteniendo la distancia adecuada entre cada pasajero, y con todas las medidas de sanidad al interior del mismo.

Cuarto: Se estableció que las personas con una condición vulnerable de salud, así como la población de la tercera edad, permanezcan aún en sus casas para su resguardo y evitar exponerlos a contagios.

Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, mencionó que la prioridad es la salud de las y los sonorenses y evitar posibles brotes de Covid-19 entre las y los trabajadores en este proceso. “Hay mucho trabajo para hacer en cuanto a difusión, capacitación, ayer que tuvimos la reunión del Gabinete Económico llegamos a la conclusión de poner a la consideración de ustedes estos acuerdos”, indicó.

Y aun cuando el gobierno federal es quien va a determinar cuándo se abrirá cada sector de la Economía, en la reunión del Consejo Estatal de Salud se aprobó que el gobierno del Estado brinde capacitación a las micro, pequeñas y medianas empresas, para prepararlas para que tengan un

ordenado regreso a la actividad y sobre todo seguro para los trabajadores, lo que ocurrirá solo si cumplen con los protocolos sanitarios.

Este sábado termina la sana distancia en el país; En Sonora seguiremos igual…en casita

Este sábado se termina la sana distancia en todo el país, pero esto no quiere decir que salgamos todos como locos a las calles. Ahora, los estados serán los responsables de establecer las aperturas de acuerdo a la situación de cada región. En Sonora las empresas que inician actividades son las constructoras, de partes automotrices y minería. Estas empresas iniciarán operaciones bajo estrictas medidas de seguridad para evitar contagios y que los trabajadores lleven la enfermedad a sus hogares. Después se irán incorporando paulatinamente otras empresas.

Sonora se encuentra en color rojo por lo que la situación seguirá igual, guardando la sana distancia y permaneciendo en casa. Sin embargo, este viernes los bulevares de Hermosillo se vieron muy saturados por vehículos como un fin de semana normal. Hay que recordar que también es día de pago quincenal y fin de mes, lo que aumenta actividad, porque hay que cumplir los compromisos de pago y hacer compras de primera necesidad en los grandes centros comerciales. Cuando hay dinero en los bolsillos dan ganas de salir, esto es muy normal.

Además, no hay porque salir a la calle, al menos en Hermosillo, que ya empezaron las temperaturas arriba de los 40 grados centígrados a la sombra. Es mejor quedarse en casa, si es que usted no tiene algo más importante que hacer, como salir a buscar el sustento familiar. Además, todos los negocios están cerrados, la gente sale porque está enfadada del encierro. No hay generación de dinero, por lo que no es necesarios salir, al menos que vayan al mandado a comprar la despensa familiar de la semana o de la quincena.

De aquí en adelante, llega para quedarse el calor los meses de junio, julio, agosto y parte de septiembre, con temperatura de más de 40 grados, por lo que hay que tener mucho cuidado, hidratarse muy bien, pero, sobre todo, si es posible, no salga de sus hogares, ya que el Coronavirus está a todo lo que da. La secretaría de Salud reportó esta noche de viernes 122 nuevos casos de la enfermedad en Sonora, para llegar a 2 mil 154, con seis muertes más, haciendo un total 173. Vale más quedarse en casa para evitar más contagios…Hágales caso a las autoridades