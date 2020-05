Alistan reanudación de actividades económicas en Sonora

Por cuestiones económicas irán activándose poco a poco las actividades empresariales, mientras que por otra parte cada día se incrementan los casos de la pandemia del Coronavirus en la entidad. Un pueblo no puede estar inactivo y necesita que sus fábricas y demás empresas produzcan riquezas. A partir de hoy algunas fábricas, como la automotriz,

construcción y la maquiladora, empezarán a laborar con todas las medidas de seguridad para evitar posibles contagios.

Las fábricas y sus trabajadores ya se pudieron de acuerdo y cada una de ellas decidirá cuando iniciarán sus actividades. Los gobierno, federal y estatal, autorizaron el inicio de labores y después otras empresas abrirán sus puertas a sus empleados y clientes. Cabe recordar que estamos viviendo los días más difíciles del Coronavirus, pero la necesidad está obligando a los empresarios y a muchas personas a salir a la calle a buscar el sustento familiar.

Por otra parte, la secretaría de Salud estatal continúa recomendando el quedarse en casa, porque es la única forma de evitar el contagio entre los sonorenses. El andar en la calle exponiéndose y teniendo contacto con otras personas, se corre el riesgo de adquirir la enfermedad y ser hospitalizado. Hay que estar muy consciente que el virus es mortal y los médicos y enfermeras están haciendo todo lo posible por salvar vidas. Hágales casa a las autoridades y quédese en casa.

Hasta anoche la secretaría de Salud reportaba mil 599 pacientes y 123 muertes, Tan solo ese día, se registraron 98 personas más infectadas y 14 muertes. Con estos datos podemos confirmar lo peligroso de la enfermedad que tiene paralizada a medio mundo, porque el mal está atacando a todos los países. Sonora no es la excepción, por lo que hay evitar lo más posible contraer el virus para no ser parte de las estadísticas. Si puede, quedes en casa y no salga.

Sonora en los mejores estados en transparencia y rendición de cuentas: Natalia Rivera

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, el trabajo que se ha realizado en este sexenio, en materia de transparencia y combate a la corrupción, le ha permitido al gobierno de Claudia Pavlovich en Sonora pasar de estar, en 2015, en el décimo lugar entre los peores resultados en manejo de gasto federalizado a ser el mejor estado en la aplicación de recursos federales.

Asimismo, en cuatro años Sonora pasó de ser en 2015 el quinto peor en cuanto a percepción ciudadana por presuntos actos de corrupción en el gobierno, a ser el quinto mejor en indicadores de buen desempeño en este rubro y en cinco más: salud, educación, infraestructura, transporte y transparencia.

Al respecto, la gobernadora Pavlovich Arellano ha señalado que desde el primer minuto de esta administración se ha trabajado en generar confianza a los ciudadanos, abriendo el gobierno, dando acceso de manera directa a la información de las dependencias y al ejercicio del gasto, porque los recursos con los que invierte el estado en obras, en escuelas, en salud, son públicos y deben ser vigilados por los sonorenses.

Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal reconoció que no ha sido una tarea fácil para la gobernadora Pavlovich establecer los mecanismos para salir del sótano en el que se hallaba el estado en cuanto a la imagen de corrupción en el gobierno y entre los sonorenses; era prioritario recuperar la confianza de la población en las instituciones públicas, por lo que se diseñaron y realizaron diferentes acciones orientadas a transparentar el ejercicio de gobierno.

“El uso de las tecnologías de la información ha sido una herramienta esencial para transparentar la acción gubernamental, permitiendo a los ciudadanos conocer cómo se toman decisiones para otorgar los contratos de obra pública, las compras, entre otras. Son más de 60 sistemas, portales, micrositios y aplicaciones móviles desarrollados para que los ciudadanos puedan observar el ejercicio de gobierno y acceder a sus programas”, dijo…Qué bien.

