Como pista para bailar quedó la calle Matamoros del centro de la ciudad de Hermosillo

Una de las principales calles del centro de la ciudad de Hermosillo, la Matamoros, quedó como pista de baile, luego de que el Ayuntamiento pavimentara con concreto hidráulico; ahora, faltan el resto, ya que todas se encuentran en malas condiciones después de muchos años de aguantar el peso de millones de vehículos y la falta de mantenimiento. Hay que apuntarle un 10 a la alcaldesa Celida López Cárdenas, además, se llevará los aplausos de la ciudadanía.

Creo, no estoy seguro, que la calle Matamoros nunca se había repavimentado y menos con cemento, solo se tapaban los baches cuando era necesario. Me tocó inaugurar su pavimentación al ser uno de los primeros en transitar en mi auto por ese lugar. Ahora, hay que estar muy pendiente de que empresas como Agua de Hermosillo, Teléfonos de México, entre otros, no se les ocurra realizar sus excavaciones rompiendo el concreto para instalar sus tuberías.

Ojalá que la presidente municipal en su programa de pavimentación y repavimentación incluya el primer cuadro de la ciudad, mejor conocido como el centro de la ciudad de Hermosillo, ya que esto haría todavía más bella nuestra hermosa capital. De esta forma estaría la gente contenta y ella sumaría en sus aspiraciones políticas. Con el arreglo de las calles, López Cárdenas se ganaría el voto de los hermosillenses para las futuras elecciones.

La elección a la gubernatura de Sonora en 2021 estará muy reñida; no habrá seguro ganador

Ahora que la Ley Electoral permite la reelección, Celida podría repetir en el cargo público, o, pensar en la candidatura de Morena a la Gubernatura del estado de Sonora. Hermosillo representa el 35 por ciento de la votación total de la entidad. Al pavimentar la ciudad, ganaríamos todos los hermosillenses y ella como política. Además, se podría integrar a un puesto de primer nivel en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En los mentideros políticos se da como un hecho que el próximo candidato del Partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) será el Alfonso Durazo Montaño, pero en política todo puede suceder. Además, el bavispense no la tiene segura de ganar, ya que la competencia estará muy fuerte, en donde se mencionan a Ricardo Bours Castelo, Ernesto Gándara Camou, Ana Gabriela Guevara Espinosa, Antonio Astiazarán Gutiérrez, Miguel Pompa, entre otros.

En los procesos electorales del mes de julio del próximo año en Sonora, el resultado de la elección se sabrá hasta que “caiga el último out”, nadie tendrá nada seguro, menos si se aprueba una segunda vuelta de votaciones…Todos los mencionados como posibles candidatos a la gubernatura tendrían posibilidades de ganar, será cuestión de buenas estrategias de campaña y dinero, mucho dinero…No bastará solo con la simpatía de los candidatos, el dinero será un factor importante.

Uno de los políticos más completos de México ha sido don Carlos Hank González (ya finado) y su frase en campaña era: “Un candidato pobre, es un pobre candidato”. Y tenía toda la razón. De todos estos posibles candidatos a la gubernatura de Sonora, no sé quién tenga dinero para entrarle a la competencia. También podrían tener buenos patrocinadores o “padrinos”. De hecho, todos saben en lo que se meterían en caso de animarse. Sobre aviso no hay engaño.

Aprueban diputados por mayoría en comisión dictamen de reforma electoral

Por mayoría en lo general y en lo particular fue aprobado en sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, reglas que se pretenden aplicar en el proceso electoral de 2021.

Este proyecto se elaboró con base en las propuestas presentadas por el diputado Jesús Alonso Montes Piña, por el grupo parlamentario del PRI, el de Nueva Alianza, el del PAN y por un escrito del diputado Gildardo Real Ramírez.

Al inicio de la sesión, la diputada María Dolores Del Río Sánchez solicitó se retirara del dictamen el tema relativo a la violencia política contra las mujeres, para que fuera turnado a la Comisión para la Igualdad de Género, propuesta que fue respaldada por las diputadas Alejandra López Noriega y María Alicia Gaytán Sánchez.

El proyecto de dictamen, que será presentado al Pleno en una próxima sesión, establece la reducción de tiempos de campaña para Gobernador, de 90 a 60 días; las campañas a la gubernatura iniciarán 63 días antes de la fecha de la jornada electoral; para candidaturas independientes podrán registrarse todos los que obtengan el apoyo ciudadano y podrán ser respaldados, en la vía electoral, por uno o más partidos políticos.

También se dictaminó que las boletas electorales para Gobernador y diputados deberán incluir fotografía, lo cual de acuerdo al proyecto, constituye un elemento que contribuye a potencializar y maximizar el derecho humano al voto activo.

Otros aspectos que se modificaron de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora son: creación de nuevas comisiones permanentes de administración, oficialía de partes, de archivo y de participación ciudadana dentro del Instituto Estatal Electoral; se establece una comisión temporal de registro de candidatos; nombramiento o ratificación de funcionarios de nivel directivo.

El proyecto establece que los cambios propuestos tienen por objeto fortalecer las decisiones colegiadas en el ejercicio de sus funciones y a su órgano máximo de dirección, así como a sus esquemas de división de trabajo en el que participan sus integrantes.

La noticia del día es: Habrá venta de cerveza en los supermercados y tiendas de autoservicios

Antes de cerrar esta este espacio les daré una buena noticia, ya que a partir de este sábado se venderá cerveza en los supermercado y tiendas de autoservicio, por lo que no hay porque llegar como desesperados a comprar su sixpack. También se venderán vinos y licores, por lo que los cencerrones por la pandemia del Coronavirus serán menos “pesados” y se podrían hasta disfrutar.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

[email protected]

Twitter: @elreporteroson