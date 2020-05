No respetan recomendaciones de autoridades y se incrementan los enfermos de Coronavirus

Desde hace casi un mes miramos y escuchamos las súplicas que nos hace el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, en donde nos dice quédense en casa, pero al parecer, mucha gente lo ignoran y ahora estamos viendo los resultados y cada día se registran más contagios del Coronavirus en el estado. Si esta situación continúa, llegará el día en que los hospitales no podrán atender la demanda y que los médicos y enfermeras no alcancen para atender a tantos enfermos.

Las autoridades han hecho su parte, pero muchas personas no han creído en la fuerza letal de esta enfermedad que trae de “cabeza” al mundo y que ha dejado miles de muertos en todos los países. Las recomendaciones de la secretaría de Salud hay que seguirlas para no ser parte de las estadísticas que a diario se dan a conocer. Cada 24 horas se reportan más de 50 nuevos contagios y, si no se reduce ese número, los hospitales llegarán a su máxima capacidad.

Entonces no se podrán atender a más enfermos y estos pasarán a ocupar sus lugares en clínicas emergentes que se están preparando en todo el estado, que no será la misma atención de un hospital con todos los adelantos tecnológicos. Por esta razón, vale más hacerles caso a las autoridades de Salud y evitar llegar a esos extremos. Además, no crea usted que hay médicos y enfermeras se sobra, estos se las están viendo “negras” con tanto trabajo que tienen.

Me sumo a las súplicas del secretario de Salud y les pido a todos los sonorenses a que no salgan de casa y, si lo hacen por necesidad, que cumplan con las medidas de protección, como usar el cubrebocas, no saludar de mano, ni de abrazos, menos de besos en la mejilla. El Coronavirus solo espera una mínima oportunidad para contagiar. Un fotógrafo del equipo de la Gobernadora Claudia Pavlovich se contagió y la mandataria de inmediato se hizo un examen y salió negativo.

Vale más quedarse en casa y no recibir visitas ya que estas son unos de los principales conductos para transportar el virus en sus vestimentas y en sus zapatos, esto me lo dijo un médico amigo mío. Las visitas, incluyendo a familiares muy cercanos, son los principales portadores del virus, por lo que no deben ser bien recibidos.

Son duras las medidas, pero hay que acatarlas para evitar el contagio…Es molesto el encierro, pero muy triste estar en un hospital…Mejor quédese en casa.

El último reporte de la secretaría de Salud, informa que este este jueves se registraron 85 nuevos casos de Coronavirus y seis muertes más. Hasta la fecha van mil 270 enfermos, entre ellos 20 pediátricos, y 95 muertos. Esto comprueba una vez más que cada día son más los contagiados, por lo que vale más hacerle caso a las autoridades y quedarse en casa.

Revisa Gobernadora protocolos de salubridad en etapa preparatoria en planta TE Connectivity

Para formar parte de la nueva normalidad derivada de la pandemia por Covid-19, es necesario que las empresas lleven a cabo rigurosas medidas de sanidad para garantizar el bienestar de su personal y prevenir contagios, resaltó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al visitar la planta de TE Connectivity, en la que confirmó la seguridad de las medidas que esta empresa está diseñando en la etapa de preparación para el regreso.

La mandataria estatal, acompañada por Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía y Enrique Ruiz Sánchez, director general de ProSonora, fue recibida por Juan Carlos Hernández Díaz, gerente de TE Connectivity Aeroespacial, quien le explicó los protocolos de sanidad que se llevarán a cabo para poder iniciar operaciones.

La gobernadora Pavlovich atestiguó que antes de entrar a las instalaciones se encuentra un primer filtro para verificar la temperatura de los trabajadores, sigue un punto con un espacio para sanitizar el calzado; le siguen dos filtros más para la detección de fiebre uno que opera con toma directa y otro mediante un sensor ambiental, cuyo funcionamiento la mandataria pudo comprobar al acercar un vaso con agua caliente.

Como parte de los protocolos, cada empleado deberá usar cubrebocas, lentes protectores, guantes y bata durante la jornada laboral. La planta cuenta, además, con un consultorio médico para la atención de aquellos empleados que registren alta temperatura; además, se reacondicionaron las zonas de circulación del personal para evitar aglomeración en los pasillos y áreas de trabajo.

“Estoy revisando los protocolos de salud que se deben de atender en las etapas pre operativas, es muy importante para todos el protocolo de salubridad, el protocolo de salud que se deba seguir, la sana distancia, la toma de temperatura; estoy tomando de ejemplo esta planta porque realmente están estableciendo todos los controles, desde medición de temperatura, acrílicos, separadores de personas y medidas preventivas en el transporte”, indicó la gobernadora Pavlovich.

