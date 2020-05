Entrega Gobernadora Pavlovich material de protección a Seguridad Pública

Para fortalecer las acciones de prevención en las corporaciones policiacas municipales ante la emergencia sanitaria por el Coronavirus (Covid-19) en Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó material de protección personal y sanitizantes para personal operativo de Seguridad Pública Municipal de diferentes ayuntamientos.

Acompañada de alcaldesas y alcaldes del estado y de los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública, Miguel Ernesto Pompa Corella y David Anaya Cooley, la mandataria estatal felicitó y destacó la labor de los policías en esta lucha contra el Covid-19, por lo que, dijo, es importante reforzar la prevención para que estos héroes sigan realizando su labor en beneficio de las y los sonorenses.

“Aquí les estamos entregando este material de protección para sus policías que están en el primer frente de batalla de seguridad y ahora en la prevención de contagios por Covid, juntos vamos a salir de esto, los sonorenses podemos con esto y con más”, afirmó.

Los momentos más críticos de esta pandemia han llegado a la entidad, resaltó la titular del Ejecutivo Estatal, quien invitó a las alcaldesas y alcaldes a no bajar la guardia y seguir con las acciones preventivas para lograr que la ciudadanía permanezca en sus casas.

Así mismo, destacó la labor en esta emergencia sanitaria de los elementos de la Policía Estatal, Marina, Ejército, Protección Civil, y Policías Municipales, que son, dijo, junto con enfermeras, enfermeros y médicos, héroes en la batalla contra esta pandemia y, en el caso de los agentes policiacos y militares, no solo realizan su labor principal en materia de seguridad, sino que en esta etapa de la pandemia han apoyado en acciones de concientización con la ciudadanía.

La gobernadora Pavlovich supervisó el material que recibirán en esta etapa los municipios de Álamos, Bacerac, Bácum, Banámichi, Cananea, Huatabampo, Magdalena de Kino, Ímuris, Naco y General Plutarco Elías Calles, y, posteriormente, se hará entrega a 55 municipios más que no cuentan con recursos del programa Fortaseg.

A nombre de las alcaldesas y alcaldes, Ramón Antonio Díaz Nieblas, presidente municipal de Huatabampo, agradeció el apoyo de la gobernadora Pavlovich a los municipios en esta emergencia sanitaria y celebró que se estén redoblando esfuerzos de manera coordinada para evitar que el contagio se propague en Sonora.

Parte del material que se entregó fueron cubrebocas tricapa y termosellados, guantes de nitrilo, galones con gel antibacterial, galones con cloro, galones con material sanitizante de superficies y overoles desechables, mismo que, según informó el secretario de Seguridad Pública, fue adquirido con la adecuación operativa presupuestal instruida por la gobernadora.

Llama Salud Sonora a prestar atención especial a adultos mayores, por Covid-19

Al ser los adultos mayores un grupo vulnerable ante el Covid-19, el responsable del programa de Riesgo Cardiovascular, Miguel Ángel López Torres, exhortó a la población a extremar cuidados para proteger a estas personas.

Durante el espacio “Hablemos de Salud” que se trasmite por Facebook Live de la Secretaría de Salud, López Torres explicó que alrededor de 10% de la población en Sonora son adultos mayores y generalmente presentan condiciones vulnerables.

“Este segmento presenta por lo general enfermedades crónico degenerativas como hipertensión, diabetes, obesidad, entre otras patologías y son un grupo de alto riesgo durante la pandemia por el Covid-19”, resaltó, al señalar que con ellos se deben extremar los cuidados y las medidas de protección del adulto mayor como el distanciamiento social, quedarse en casa y la higiene de manos para reducir el riesgo de contagio.

Hasta este lunes, la secretaría de Salud de Sonora confirmó 1037 enfermos del Coronavirus, 56 nuevos casos, seis muertos, que hacen un total de 79. Por este motivo hay que cuidarse, principalmente los adultos mayores, que son los más vulnerables.

Registran largas colas de personas en supermercado, bancos y oficinas de la CFE

Muchas personas que guardaban la cuarentena se animaron a salir a las calles por necesidad, ya que no contaban con dinero para seguir encerrados. Cuando no hay que comer, ni dinero, hay que buscarlo poniéndose a trabajar. Lo mismo pasará con las empresas que no están laborando y se encuentran en crisis económica. Este lunes empezaron actividades las empresas mineras, de partes automotrices y de la construcción, con la autorización del Gobierno federal.

A pesar de que no hay dinero, la empresa Walmart, ubicada en el sector del Vado del Río, a eso de medio día de este lunes, los compradores hicieron fila en las afueras de la tienda, porque solo dejaban entrar de 10 en 10 personas, porque adentro ya había 300, que son las permitidas, según el guardia de seguridad que se encontraba en la entrada ofreciendo gel antibacterial para para las manos. Además, son obligatorios los cubrebocas para poder entrar.

Asimismo, todos los bancos ubicados en mismo sector tenían a sus clientes al raso del sol por horas sin que los directivos de las instituciones pudieran hacer algo por ellos. Otras empresas que sus clientes se asoleaban con temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados en la sombra, en el sol superaba los 45 grados, fueron las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicada en los cruces de los Solidaridad y Paseo Río de Sonora. A estas personas también les urgía pagar.

Debido a la pandemia del Coronavirus no habrá marcha de la Guardería ABC

A causa de la pandemia por Covid-19, la marcha de la Guardería ABC del 5 de junio será cancelada, anunció el Movimiento Cinco de Junio. Por medio de la cuenta de Facebook del Movimiento se informó a los ciudadanos esta decisión. No obstante, se pidió honrar la memoria de las 25 niñas y 24 niños que fallecieron en 2009.

Por ello, se solicitó encender una vela el 04 de junio en los hogares, mientras que el 05 de junio a las 10:00 horas se trasmitirá en vivo la misa. De igual manera, ese mismo día a las 18:00 horas, se pide a las personas recitar un poema, cantar una canción o hacer el pase de lista de los 49 menores fallecidos.

